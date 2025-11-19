Mỹ chuẩn bị đánh chìm tàu SS United States tạo rạn san hô lớn nhất thế giới

Ngày 18/11, chính quyền quận Okaloosa ở bang Florida (Mỹ) cho biết con tàu biển huyền thoại SS United States sẽ được đánh chìm vào đầu năm 2026 để tạo địa điểm hình thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Địa điểm dự kiến đánh chìm tàu ở cách thành phố Destin khoảng 22 hải lý và thành phố Pensacola 32 hải lý.

Tàu dài gần 300m, từng lập kỷ lục về tốc độ vượt Đại Tây Dương trong hải trình đầu tiên năm 1952 và đã neo đậu tại cảng Mobile (bang Alabama) để được làm sạch, loại bỏ hóa chất, dây điện, nhựa và kính trước khi bị đánh chìm.

Địa điểm được lựa chọn theo thỏa thuận hợp tác với cơ quan du lịch Pensacola (đơn vị hỗ trợ 1,5 triệu USD) và Hiệp hội Bảo tồn Ven biển Florida (CCA Florida, đóng góp 0,5 triệu USD).

Đây là một phần trong kế hoạch 10,1 triệu USD của quận Okaloosa nhằm mua, di dời, xử lý và đánh chìm con tàu, đồng thời xây dựng một bảo tàng trên bờ trị giá 1 triệu USD để giới thiệu lịch sử của SS United States.

Khi hoàn tất, con tàu sẽ nằm ở độ sâu khoảng 55m nhưng phần boong trên chỉ cách mặt biển chưa đầy 18m, phù hợp cho cả thợ lặn mới và thợ lặn chuyên nghiệp.

Địa điểm của tàu SS United State cũng chỉ cách 12 hải lý so với địa điểm đánh chìm tàu sân bay USS Oriskany, một điểm lặn nổi tiếng.

Sau khi được đánh chìm, tàu SS United States sẽ gia nhập hơn 500 rạn san hô nhân tạo của địa phương, trong đó có địa điểm của hàng chục xác tàu nhỏ.

Chủ tịch trang thông tin du lịch Visit Pensacola, Darien Schaefer, đánh giá dự án sẽ nâng tầm khu vực trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đại diện CCA Florida cũng gọi đây là cơ hội “có một không hai” nhằm tạo môi trường sống quan trọng cho hệ sinh thái biển.

Tàu SS United States được lai dắt từ bang Philadelphia đến bang Alabama hồi tháng Ba, sau gần 3 thập kỷ neo đậu trên sông Delaware.

Quyền sở hữu tàu được chuyển cho quận Okaloosa sau khi giải quyết xong vụ tranh chấp tiền thuê kéo dài. Trước đây cũng đã có nhiều kế hoạch dự kiến trùng tu con tàu nhưng sau đó đều bị bỏ qua vì chi phí quá lớn.

Gần đây, vẫn có một nhóm người tại New York đệ đơn phản đối việc đánh chìm tàu lên tòa án liên bang ở thành phố Pensacola nhưng giới chức trách cho biết nếu không đánh chìm tàu để tạo địa điểm hình thành rạn san hô mới, con tàu cũng sẽ bị đem đi phá dỡ.

Dài hơn con tàu huyền thoại Titanic hơn 30m và từng được thiết kế để có thể chở hàng nghìn binh sỹ, cho đến nay tàu SS United States vẫn giữ được kỷ lục về tốc độ vượt Đại Tây Dương của một tàu chở khách khi chỉ hoàn thành hành trình trong 3 ngày 10 giờ 40 phút, nhanh hơn tàu RMS Queen Mary tới 10 giờ./.

Các rạn san hô trên thế giới đang vượt qua giới hạn sinh tồn Theo các nhà khoa học, khi nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,4 độ C, các rạn san hô nước ấm sẽ vượt qua điểm tới hạn nhiệt và trải qua tình trạng chết dần chưa từng có.