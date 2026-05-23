Cà Mau: Khắc phục sạt lở làm chìm 2 căn nhà dân tại xã Đất Mới

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, đến trưa ngày 23/5, các lực lượng chức năng của xã, trong đó có các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Năm Căn (tại xã Đất Mới) đã tích cực hỗ trợ các hộ dân có nhà sạt lở chìm dưới sông ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 22/5, trên địa bàn ấp Trại Lưới B, xã Đất Mới đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông (đoạn sông Trại Lưới), với chiều dài khoảng 40m, chiều sâu ăn vào đất liền khoảng 20m.

Vụ sạt lở làm thiệt hại một phần 2 căn nhà của hộ ông Nguyễn Văn Tắc (phần căn nhà bị thiệt hại của ông Nguyễn Văn Tắc và hộ ông Trần Thanh Vũ và một số tài sản để trong nhà bị nhấn chìm xuống sông. Đồng thời, vụ sạt lở có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến phần căn nhà còn lại của hai hộ trên; ước thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 800 triệu đồng.

Theo ông Ngô Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mới, nhận được tin báo, ngay trong sáng ngày 22/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã cùng các cơ quan chuyên môn và Ban nhân dân ấp đến khảo sát, chia sẻ với các gia đình cũng như nắm tình hình thiệt hại; đồng thời vận động gia đình ông Nguyễn Văn Tắc và ông Trần Thanh Vũ di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn.

Ủy ban nhân dân xã cử lực lượng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Tắc và ông Trần Thanh Vũ tháo dỡ nhà, tài sản chuyển đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, chỉ trong một tuần qua, địa bàn tỉnh đã có mưa nhiều và tình trạng sạt lở đất bờ sông, bờ biển xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại nhà cửa, cây vườn, đường giao thông ở nhiều địa phương.

Trước đó, trong ngày 21/5, sau một trận mưa lớn, tại tuyến lộ bờ Tây kênh Số 2, tuyến lộ bờ Nam kênh Vườn Giữa thuộc địa bàn các ấp Rạch Ruộng C và ấp Kinh Ngang, xã Trần Văn Thời đã xảy ra sụp lún nghiêm trọng tại 6 điểm sụt lún, tổng chiều dài hơn 100m; nhiều đoạn mặt đường bị vỡ kết cấu, sụp sâu, gây khó khăn cho phương tiện và người dân lưu thông.

Còn tại tuyến lộ ở ấp Kinh Hãng A, xã Khánh Hưng, trước đó 2 ngày đã xảy ra vụ sụp lún với chiều dài trên 35m, độ sâu khoảng 1,5m, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến sụp lún là do nền đất yếu cộng với mưa nhiều; địa phương đã khảo sát, tiến hành mở đường tạm để người dân lưu thông và kiến nghị cấp trên sớm có phương án khắc phục.

Tại xã Tân Ân (Cà Mau), trong đêm 19/5 cũng đã xảy ra vụ sạt lở đất ven sông có chiều dài khoảng 30m, làm sập hoàn toàn hai căn nhà, ước tính tổng thiệt hại trên 230 triệu đồng; rất may không thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp Đồn Biên phòng Tam Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả./.

Tìm giải pháp hữu hiệu ứng phó sạt lở bờ sông, bờ kênh Các bộ, ngành và địa phương chịu ảnh hưởng cần có các giải pháp hữu hiệu để khắc phục, đồng thời chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định dân cư.

​

​