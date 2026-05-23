TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều sai phạm cung cấp thực phẩm cho trường học

Các trường học thường có xu hướng tập trung vào các nguyên liệu chính (thịt, trứng, rau củ quả,…) dẫn đến còn tình trạng vi phạm về đảm bảo chất lượng của mặt hàng thực phẩm phụ trợ như đá viên, nước uống đóng bình, gia vị…

Đây là kết luận được nêu trong Báo cáo thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực An toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn Thành phố năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn, Sở An toàn thực phẩm đã lập 20 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với 317 cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học.

Tuy nhiên, theo báo cáo, đơn vị này chỉ kiểm tra được 220 cơ sở, chiếm tỷ lệ 69,40%. Đối với 97 cơ sở còn lại (khoảng 30,6%), công tác kiểm tra không thực hiện được do cơ sở nghỉ không còn hoạt động, tạm ngưng hoạt động, sang nhượng, thay đổi pháp nhân, hoặc chỉ là văn phòng, được đơn vị khác đã kiểm tra, hoặc sai lệch thông tin địa chỉ...

Các đoàn kiểm tra cũng đã lấy 24 mẫu thực phẩm ngẫu nhiên để kiểm nghiệm và phát hiện 2 mẫu đá viên không đạt chỉ tiêu vi sinh. Hai cơ sở sản xuất nước đá này cũng đã bị xử phạt 75 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 3 tháng.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, các trường học thường có xu hướng tập trung và các nguyên liệu chính (thịt, trứng, rau củ quả,…) dẫn đến còn tình trạng vi phạm về đảm bảo chất lượng của mặt hàng thực phẩm thứ cấp như đá viên, nước uống đóng bình, gia vị...

Bên cạnh đó, một số cơ sở hoạt động vào sáng sớm để kịp thời gian giao nguyên liệu thực phẩm đến trường; các công đoạn nhập hàng, cắt bao bì, sơ chế thường diễn ra trong khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng. Thực tế này gây khó khăn cho công tác kiểm tra trong giờ hành chính thông thường, bỏ lỡ thời điểm vàng để đánh giá chính xác.

Do đó, Sở An toàn thực phẩm đề xuất cần có cơ chế linh hoạt kiểm tra để các đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực, biến động doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể (tình trạng giải thể, tạm ngưng, thay đổi địa chỉ) để sàng lọc, cập nhật tự động, đưa ra khỏi danh sách dự kiến kiểm tra ngay từ bước lập kế hoạch. Việc này sẽ giúp hạn chế tình trạng ban hành Quyết định kiểm tra đối với những cơ sở không còn tồn tại, tối ưu hóa nguồn lực Nhà nước.

Sở An toàn thực phẩm đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ không chỉ trong giám sát các nhà thầu cung cấp các nguyên liệu chính mà còn phải kiểm soát cả các đối tác cung cấp các thực phẩm phụ trợ như nước đá, nước uống đóng bình, gia vị.

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm đề xuất, cần có cơ chế công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm, đặc biệt là các doanh nghiệp tái phạm nghiêm trọng, để các cơ sở giáo dục và phụ huynh nắm bắt, từ đó kiên quyết từ chối nhập hàng từ các nguồn rủi ro này./.

TP Hồ Chí Minh mở cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm toàn thành phố Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đến hết năm 2026, tập trung vào bếp ăn trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp, chợ đầu mối và các kênh phân phối thực phẩm.