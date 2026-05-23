Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 1,4 triệu dân

Khoảng 1,4 triệu người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc hoàn toàn miễn phí trong năm 2026.

Đây là bước đi chiến lược nhằm chủ động phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân và nâng cao chất lượng sống toàn dân theo vòng đời, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa tại Kế hoạch số 229/KH-UBND.

Chiến dịch chăm sóc sức khỏe quy mô lớn trên áp dụng cho mọi đối tượng công dân cư trú trên địa bàn, bao gồm: trẻ em, học sinh, sinh viên, người trong độ tuổi lao động (18-60 tuổi) và người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên).

Trong tổng số đối tượng được thụ hưởng, tỉnh đặc biệt ưu tiên hơn 500.000 người thuộc các nhóm đối tượng chính sách như người khuyết tật, người có công với cách mạng và người đang mắc các bệnh mãn tính.

Toàn bộ chương trình được chia làm 2 đợt triển khai: đợt 1 diễn ra từ ngày 25/5 đến 30/6 và đợt 2 từ ngày 1/7 đến 15/11.

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và hướng dẫn của Sở Y tế, việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí sẽ được tổ chức linh hoạt tại các trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, nhà thi đấu... hoặc tại các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cốt lõi là 100% nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách và tổ chức khám ít nhất một lần một năm; 100% xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, Quảng Ninh phấn đấu 100% sổ sức khỏe điện tử của người dân được cập nhật đầy đủ, kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống quản lý khám chữa bệnh cơ sở, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; bảo đảm thống nhất lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Thông qua chiến dịch này, tỉnh Quảng Ninh hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử thống nhất toàn tỉnh, kết nối đồng bộ với quốc gia. Từ đó, nâng cao năng lực y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và công bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương./.

Quảng Ninh triển khai tổ y tế thường trực trên vịnh Hạ Long Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Quảng Ninh đã triển khai tổ y tế thường trực 24/24 giờ trên vịnh Hạ Long để sẵn sàng sơ cấp cứu và xử lý kịp thời các tình huống sức khỏe cho du khách.