Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ C

Nhận định về tình hình nắng nóng những ngày tới ở các khu vực, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Riêng ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45% thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Khu vực miền Đông Nam Bộ: có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1" - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước.

Riêng số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế).

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5.

Ngày 23/5, ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37.3 độ C, Sơn Tây (Hà Nội) 37.7 độ C, Láng (Hà Nội) 37.6 độ C,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-55%./.

