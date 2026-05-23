Cà Mau: Sớm xây dựng nhà máy xử lý nước tại hồ chứa nước ngọt lớn nhất Cà Mau

Tại Cà Mau, ngành chức năng tỉnh đang đẩy nhanh các thủ tục xây dựng nhà máy xử lý nước tại hồ nước trữ ngọt lớn nhất của tỉnh thuộc xã Khánh An.

Đây là giải pháp căn cơ lâu dài nhằm đáp ứng nguồn nước sinh hoạt cho mùa khô hạn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt cho hơn 10.000 hộ dân.

Cà Mau là tỉnh không được bổ sung nguồn nước từ hệ thống sông Cửu Long, những năm qua vào mùa nắng nóng khô hạn thường xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư hồ chứa nước ngọt với quy mô hơn 100ha và sức chứa lên đến 3,8 triệu m3, đã hoàn thành từ năm 2025. Tuy hồ đã xây dựng xong nhưng việc cấp nước cho hộ dân vẫn chưa thực hiện vì còn thiếu nhà máy xử lý nước, tình trạng này khiến nhiều người dân trong khu vực phản ánh tới chính quyền địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phạm Văn Mười, hồ trữ nước ngọt tại xã Khánh An là hạng mục công trình thuộc Tiểu dự án 8 được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh.

Mục tiêu chính của hồ là tăng trữ nước ngọt vào mùa mưa để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, nhằm hạn chế khai thác nước ngầm góp phần chống sụp lún đất.

Để hồ nước ngọt phát huy tối đa hiệu quả thì cần đầu tư hạng mục công trình nhà máy xử lý nước và đường ống dẫn nước để xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt sản xuất cho người dân trên 10.000 hộ dân khu vực.

Ông Phạm Văn Mười thông tin hiện hạng mục nhà máy xử lý nước và đường ống dẫn nước chưa được đầu tư nên chưa phát huy được hết công năng của hồ.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý nước và đường ống dẫn nước theo đúng quy định.

Trên cơ sở chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án. Hiện đang trong quá trình xét thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến trong quý 2/2026 sẽ lựa chọn được nhà đầu tư để thực hiện dự án nhà máy nước sạch.

Theo người dân ở xã Khánh An, tuy bước vào thời điểm bắt đầu vào mùa mưa nhưng việc sớm hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và triển khai xây dựng công trình nhà máy xử lý nước là vấn đề cấp thiết nhằm sớm đưa công trình hoàn thành trước mùa khô năm 2026-2027, phục vụ nhu cầu nguồn nước sinh hoạt của người dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt và đường ống dẫn nước, xã Khánh An có tổng vốn đầu tư 192,284 tỷ đồng.

Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt có công suất 12.000 m3/ngày đêm, với các hạng mục công trình xây dựng gồm trạm bơm nước thô, hệ thống hồ xử lý sinh học, trạm bơm cấp 1, bể trộn, bể tạo bông, bể lắng, bể lọc, bể chứa nước sạch, nhà hóa chất, nhà bơm cấp 2, nhà điều hành, trạm bơm nước thu hồi, bể lắng bùn, sân đường, hàng rào, thoát nước, hệ thống điện điều khiển và hệ thống điện kỹ thuật.

Mục tiêu của dự án là kết hợp với hồ chứa nước ngọt để trữ nước ngọt vào mùa mưa và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Khánh An, xã Hồ Thị Kỷ, Cụm khí-điện-đạm Cà Mau, phường An Xuyên và vùng phụ cận nhằm hạn chế khai thác nước ngầm, góp phần chống sụt lún đất./.

