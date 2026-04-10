Hơn 6,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân sau vụ vỡ hồ chứa tại Tuy Phong

Ngày 10/4, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong (Lâm Đồng) đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thôn 2, xã Tuy Phong về bồi thường, hỗ trợ, xác định trách nhiệm, nguyên nhân gây ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai thuộc dự án Trang trại Việt Phong Phú gây thiệt hại tính mạng, tài sản của các hộ dân.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn công trình hồ chứa nước.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý vụ việc. Trong thời gian cơ quan điều tra đang tiến hành các hoạt động tố tụng, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng, cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tính đến đầu tháng 4/2026, Ủy ban Mặt trận xã Tuy Phong đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng và 8.481 suất nhu yếu phẩm (gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước uống...) kèm tiền mặt bình quân 400.000 đồng/suất.

Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Ban quản lý dự án số 2, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, Điện lực Khu vực Tuy Phong... tiến hành khôi phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất như khắc phục, gia cố, khai thông các tuyến kênh, đường điện, hệ thống cấp thoát nước.

Văn bản trả lời công dân của Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong khẳng định: “Ủy ban Nhân dân xã ghi nhận các kiến nghị của công dân về việc công khai thông tin, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong sẽ thông tin đến nhân dân theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền được biết của công dân.”

Trước đó, đêm 1/11/2025, sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai làm một lượng nước khổng lồ ập xuống làm tử vong bé gái 13 tuổi và bị thương một người khác.

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân; gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha cây trồng tại xã Liên Hương…

Các cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp… Trong đó hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20ha, sâu 4,5m và dung tích lên đến 900.000m3 nước và đây chính là hồ bị vỡ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật Hình sự./.

