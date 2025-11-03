Lâm Đồng: Kiểm tra hiện trạng các hồ chứa nước bị vỡ tại Tuy Phong

Ngay khi sự việc vỡ hồ chứa nước trên núi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt làm nước lũ ập xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm chết bé gái 13 tuổi, cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng khu vực hồ nước của công ty trên.

Theo đó, qua kiểm tra, đánh giá nguyên nhân tại khu vực dự án của Trang Trại Việt, đoàn kiểm tra ghi nhận tại thực địa dự án có 2 hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố.

Trong đó, 1 hồ chứa nước có diện tích khoảng 18 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48 m; 1 ao chứa nước liền kề diện tích khoảng 4 ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m.

Về thống kê thiệt hại sơ bộ ghi nhận có 109 hộ dân bị thiệt hại nặng về diện tích hoa màu, cây trồng, vật nuôi (chủ yếu là diện tích trồng táo, bò, gà,…) với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 100 ha. Hiện các đơn vị đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, các đơn vị, các hộ dân được bố trí tại Nhà Văn hóa xã Tuy Phong cách trung tâm xã 1km, nằm trên khu đất cao, thuận tiện giao thông, không bị ngập khi lũ lên.

Sức chứa khoảng 400 người; diện tích rộng, đảm bảo cho các loại xe vào được; có điện, nước, nhà vệ sinh đầy đủ phục vụ sinh hoạt cho bà con nhân dân. Đồng thời, có bố trí dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men... cho người dân khi cần thiết.

Trong ngày 3/11, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong đã vận động các nhà hảo tâm tặng 250 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng với các nhu yếu phẩm cần thiết như: Áo ấm, chăn ấm, áo mưa, hộp thuốc dùng cho hộ gia đình, nước uống…

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong đang tiếp tục kêu gọi nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, chiều 1/11, trên địa bàn có mưa lớn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hồ nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Trang Trại Việt trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước chảy xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong.

Dòng nước lũ cuốn trôi hoa màu, nhà cửa và nhiều tài sản của người dân; có 4 người dân bị nước cuốn trôi, các lực lượng cứu hộ của xã đã ứng cứu kịp thời và cứu sống được 3 người, 1 bé gái bị tử vong (Lê Nguyễn Bích Thảo, sinh năm 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong).

Ngay khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra ngay việc có cấp phép xây dựng hồ chứa nước khu vực xảy ra sự cố hay không.

Đặc biệt, các đơn vị địa phương phải đánh giá, thống kê lại có bao nhiêu hồ còn tồn tại trong khu vực, để có phương án xử lý cụ thể, không để tiếp tục xảy ra sự cố nghiêm trọng như trên. Các đơn vị phối hợp với Công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Qua rà soát dự án của công ty Trang Trại Việt hiện có khoảng hơn 20 ha mặt nước, có những điểm sâu 5-6 mét. Dung tích trung bình hồ chứa khoảng 900.000m3.

Dự án được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2017, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Giấy phép được cấp trước đó và khi thay đổi vào tháng 6/2015 cũng không có hạng mục hồ nước.

Các hạng mục khác như nhà cửa ao chuồng có nằm trong nội dung cấp phép, nhưng không thể hiện nội dung cấp phép để xây hồ chứa./.

