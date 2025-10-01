Lào Cai: Sạt lở làm vỡ ao cá khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Ngày 1/10, tại thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn liên tục trong nhiều ngày đã gây sạt lở khiến bờ ao của một hộ dân bị vỡ làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 1/10, bốn lao động làm thuê cho gia đình bà Ngô Thị Dung, thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng đi đến khu vực bờ ao thì bất ngờ ao bị vỡ, khiến cả nhóm bị nước cuốn trôi.

Các nạn nhân là vợ chồng chị Lý Thị Dẫn (sinh năm 1985) và anh Tẩn A Thỏng (sinh năm 1987), trú tại xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu; vợ chồng anh Lý A Hiền (sinh năm 1979) và chị Tẩn Thị Niềm (sinh năm 1976) trú tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu.

Tối 1/10, thông tin cụ thể hơn về vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thắng Nguyễn Trung Thành cho biết, nguyên nhân ao bị vỡ là do mưa lớn nhiều ngày qua làm sạt trượt quả đồi bên cạnh ao với hàng trăm m3 đất đá khiến ao bị vỡ.

Vợ chồng chị Lý Thị Dẫn và anh Tẩn A Thỏng may mắn chạy thoát và bị thương. Còn vợ chồng anh Lý A Hiền, chị Tẩn Thị Niềm không may mất tích do bị nước cuốn trôi.

Hiện trường nơi ao cá bị vỡ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Thắng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Lý A Hiền. Trước đó, thi thể chị Tẩn Thị Niềm được tìm thấy vào khoảng 11h cùng ngày. Xã Bảo Thắng đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị nạn và hỗ trợ phương tiện đưa thi thể vợ chồng anh Lý A Hiền về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nay, vợ chồng chị Lý Thị Dẫn và anh Tẩn A Thỏng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên vợ chồng anh Tẩn A Thỏng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã ân cần thăm hỏi, trao quà và gửi lời động viên sâu sắc đến vợ chồng nạn nhân, mong họ giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để ổn định cuộc sống; đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo nhân lực, thuốc men, trang thiết bị y tế để kịp tiếp nhận, cấp cứu và điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân./.

