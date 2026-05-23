Quảng Ngãi: Ngăn chặn nạn khai thác rong mơ trái vụ, bảo vệ hệ sinh thái biển

Rong mơ không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái biển, tạo môi trường sinh sống cho nhiều loài thủy sinh.

Việc khai thác tận diệt, đặc biệt là khai thác rong non trái vụ, sẽ làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi tự nhiên, ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và sinh kế của ngư dân.

Để ngăn chặn, tỉnh Quảng Ngãi đang quyết liệt triển khai các biện pháp bảo tồn rong mơ gắn với nâng cao ý thức cộng đồng, hướng đến khai thác hợp lý và phát triển kinh tế biển bền vững.

Xã Đông Sơn hiện có gần 190ha rong mơ, phân bổ chủ yếu tại vùng biển các thôn Châu Thuận Biển, Phú Quý và An Hải. Thời điểm này, rong mơ phát triển dày đặc ven bờ, phủ vàng cả mặt biển.

Rong mơ xuất hiện dày đặc tại vùng biển xã Đông Sơn với sắc vàng óng ánh. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Đặc biệt vào thời khắc bình minh, khi những tia nắng đầu ngày vừa xuất hiện, các thảm rong mơ ánh lên sắc vàng óng, uốn lượn theo nhịp sóng, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vô cùng thơ mộng. Vẻ đẹp độc đáo ấy thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, check-in.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của gió Nam, nhiều ngày qua, lượng lớn rong mơ liên tục dạt vào bờ biển. Người dân trong vùng rủ nhau đi thu hoạch, phơi khô bán cho thương lái kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, đây cũng lúc tình trạng “rong tặc” có nguy cơ tái diễn, khai thác trái phép, rất đáng lo ngại.

Để siết chặt quản lý hành vi này, cuối tháng 4 vừa qua, xã Đông Sơn đã thành lập Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, rong mơ và du lịch cộng đồng xã Đông Sơn.

Ngày 20/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn, ông Võ Thanh Tuấn đã ký quyết định công nhận Ban đại diện Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, rong mơ và du lịch cộng đồng xã Đông Sơn với 13 thành viên.

Ông Trần Châu Dũng (45 tuổi), Trưởng Ban đại diện Tổ cộng đồng cho biết, ngay sau khi thành lập, Tổ đã đẩy mạnh vận động ngư dân cùng các hộ kinh doanh ven biển chung tay bảo vệ rong mơ và nguồn lợi thủy sản. Đến nay, đã thu hút 39 người tham gia, trở thành nòng cốt trong việc gìn giữ “lá phổi xanh” ven biển, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Tổ cộng đồng có trách nhiệm trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân địa phương nắm rõ thời gian được phép khai thác rong mơ trong năm; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ và gìn giữ nguồn lợi thủy sinh này.

Ông Trần Châu Dũng cho biết thêm để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, Tổ cộng đồng đã chủ động thành lập 3 tổ tuần tra trực thuộc, với tổng số 7 thành viên; trong đó, 3 thành viên phụ trách tuần tra, giám sát khu vực biển thôn Châu Thuận Biển; 3 thành viên phụ trách vùng biển thôn Phú Quý và 1 thành viên đảm trách khu vực biển thôn An Hải.

“Tổ cộng đồng duy trì hoạt động cả ngày lẫn đêm, sử dụng phương tiện thúng để tuần tra thường xuyên tại các khu vực xuất hiện rong mơ. Khi phát hiện hành vi khai thác trái phép, các thành viên sẽ lập tức áp sát, tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời. Nếu trường hợp nào cố tình không chấp hành, chúng tôi sẽ báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định,” ông Dũng nói.

Ông Tiêu Viết Tiến (52 tuổi), trú thôn Phú Quý chia sẻ, nhiều năm nay, rong mơ đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của gia đình. Mỗi mùa khai thác có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, dù lợi nhuận hấp dẫn nhưng người dân không thể vì cái lợi trước mắt mà khai thác rong non, trái vụ, bởi điều đó sẽ làm giảm chất lượng, sản lượng rong mơ sau thu hoạch.

Chưa đúng vụ khai thác (1/6-30/11) nên người dân chỉ thu hoạch tạm lượng rong mơ dạt vào bờ biển. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Người dân luôn tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo của Tổ cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái ven bờ, đó cũng là cách để duy trì sinh kế lâu dài.

Vùng ven biển xã Vạn Tường có nguồn lợi tự nhiên phong phú với hệ sinh thái ven bờ đa dạng. Nơi đây nổi bật với tài nguyên rong mơ trù phú, với tổng diện tích phân bố gần 300ha; trong đó vùng biển ven bờ giáp thôn Thanh Thủy và An Cường có diện tích 151ha; vùng biển ven bờ giáp thôn Phước Thiện, Lệ Thủy có diện tích 67ha; vùng biển ven bờ tại bãi Hòn Cóc, Suối Khoai, Lan Khe, Bãi Ngao giáp thôn Tuyết Diêm 1 và Tuyết Diêm 2 có diện tích 72ha.

Nhờ môi trường sinh thái biển đặc trưng, vùng biển ven bờ nơi đây là nơi sinh sản, quần tụ của nhiều loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao như cá kinh, cá chuồn, cá dìa và nhiều loài sinh vật biển khác.

Để bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên; nâng cao ý thức cộng đồng trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên biển; đồng thời ngăn chặn tình trạng khai thác tận diệt ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển ven bờ, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường đã ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không khai thác rong mơ ngoài thời gian cho phép mà chỉ được khai thác từ ngày 1/6-30/11 hàng năm.

Cùng với đó, không sử dụng các hình thức khai thác mang tính tận diệt, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Theo nội dung văn bản, Đồn Biên phòng Bình Hải, Đồn Biên phòng Bình Thạnh có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kinh tế xã, các thôn ven biển vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trạm Kiểm soát Biên phòng có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, các Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản rong mơ tại Gành Yến và Hòn Cóc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực ven biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi: khai thác rong mơ không đúng thời gian quy định; mua bán, vận chuyển rong mơ khai thác trái phép.

“Tối hậu thư” được đưa ra cùng hàng loạt biện pháp quản lý quyết liệt, sát thực tế đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ngãi trong việc bảo vệ rong mơ và nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Việc siết chặt kiểm tra, ngăn chặn khai thác trái phép không chỉ góp phần cứu những cánh rừng rong mơ khỏi nguy cơ bị tận diệt mà còn giúp phục hồi hệ sinh thái biển, hạn chế tình trạng nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt./.

Mùa rong mơ thức giấc giữa biển Nhơn Hải, du lịch Bình Định hút khách Vào đầu hè hàng năm, khi nắng bắt đầu trải dài trên mặt biển Quy Nhơn, cũng là lúc rong mơ vùng biển Nhơn Hải bước vào mùa sinh trưởng, tạo thành những mảng vàng óng ánh nổi bật giữa nền biển xanh.

​