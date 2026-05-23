15.000 thí sinh tham gia thi Đánh giá năng lực đợt 1 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Ngày 23/5, Kỳ thi Đánh giá năng lực độc lập (SPT) đợt 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra tại các điểm thi trên toàn quốc với sự tham gia của 15.000 thí sinh.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt để tạo thêm cơ hội lựa chọn cho thí sinh và hạn chế trùng lịch với các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy khác.

Tiến sỹ Trần Bá Trình - Trưởng phòng Đào tạo (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: Đợt 1 được tổ chức trong 2 ngày 23-24/5, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc với các điểm thi ở Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La và Thanh Hóa.

Đợt 2 (ngày 30-31/5) được tổ chức tại Hà Nội và khu vực miền Trung với các điểm thi ở Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An.

Tính chung cả hai đợt, có gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng khoảng 5.000 em so với năm trước. Điều này cho thấy uy tín của kỳ thi ngày càng được xã hội và các cơ sở giáo dục đại học ghi nhận.

Theo Tiến sỹ Trần Bá Trình, việc mở rộng điểm thi giúp thí sinh có thể lựa chọn địa điểm gần nơi cư trú, tiết kiệm chi phí và công sức đi lại. Dù tổ chức tại nhiều địa phương, các tiêu chuẩn về coi thi, an toàn và bảo mật vẫn được thực hiện nghiêm túc như tại Hà Nội. Nhà trường đều cử các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, thanh tra và giám sát.

Năm nay, kỳ thi cũng bổ sung thêm các môn thi mới như: Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp và Công nghệ Công nghiệp. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đăng ký các môn này hiện chưa nhiều, tương đồng với xu hướng lựa chọn môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Kỳ thi SPT không chỉ phục vụ tuyển sinh đại học mà còn hướng tới định hướng việc dạy và học ở bậc phổ thông thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Đề thi được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và theo hướng đánh giá năng lực toàn diện của học sinh. Nhà trường không đặt nặng các câu hỏi nhận biết đơn thuần mà chú trọng khả năng tư duy, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ngoài phần trắc nghiệm, kỳ thi vẫn duy trì phần tự luận nhằm đánh giá kỹ năng lập luận, trình bày và diễn đạt của thí sinh. Đây là những năng lực rất cần thiết đối với sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên khối ngành sư phạm.

“Dù việc chấm thi tự luận khá vất vả và tốn nhiều nguồn lực, nhà trường vẫn quyết định duy trì bởi đây là cách để đánh giá đúng năng lực học sinh, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức” - Tiến sỹ Trần Bá Trình chia sẻ.

Hiện nay, kỳ thi SPT không chỉ mở rộng cơ hội xét tuyển đại học cho thí sinh mà còn trở thành một “thước đo” để các em tự đánh giá năng lực trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Đặc biệt, Đại học Y Hà Nội đã công nhận kết quả thi SPT để xét tuyển một số ngành kỹ thuật y học. Trong thời gian tới, hai trường có thể tiếp tục phối hợp để hướng tới xây dựng một kỳ thi chung cho khối ngành Y, qua đó đánh giá tốt hơn năng lực của những người học trong lĩnh vực này.

Theo kế hoạch, thời gian công bố điểm thi dự kiến trước ngày 15/6. Thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng tài khoản cá nhân trên trang web chính thức của Kỳ thi SPT.

Các trường đối tác công nhận kết quả SPT được truy cập trực tiếp vào dữ liệu: Danh sách thí sinh đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển và Kết quả thi. Trường tải điểm thi SPT của thí sinh lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các cơ sở giáo dục đại học khác làm căn cứ xét tuyển sinh đại học chính quy theo đề án tuyển sinh của mỗi trường.

Hiện có 39 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi này trong xét tuyển đại học chính quy./.

