Hơn 137.000 thí sinh tham dự đợt 1 kỳ Đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Ngày 5/4/2026, hơn 137.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 kỳ Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, tại 55 cụm thi ở 15 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 được tổ chức thành 2 đợt thi; đăng ký dự thi đợt 2 từ ngày 18-25/4 và tổ chức đợt thi này vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố./.