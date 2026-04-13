Nâng cao nhận thức, hình thành thói quen, văn hóa sử dụng điện an toàn

Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026-2035 (Chương trình).

Theo Quyết định, Chương trình được triển khai từ năm 2026 đến hết năm 2035 trên phạm vi cả nước với mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hình thành thói quen, văn hóa sử dụng điện an toàn trong đời sống xã hội; chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, sự cố do điện, bảo đảm an toàn tính mạng cho người sử dụng điện, cho cộng đồng, tài sản của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho việc thúc đẩy giải pháp kỹ thuật, quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn theo quy định của pháp luật về điện lực./.