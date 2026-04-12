Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam đi qua 4 địa phương: Hà Nội-Bắc Ninh-Hải Phòng-Quảng Ninh với chiều dài 120,2km.

Sáng 12/4/2026, tại Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam.

Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, với tốc độ tối đa sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống 5-7 lần, chỉ còn khoảng 23 phút./.