Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên tại Việt Nam

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, tốc độ tối đa sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống 5-7 lần, chỉ còn khoảng 23 phút.

Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ và thực hiện nghi thức khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh-tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD.

Dự án dự kiến sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới. Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh có điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa, Hà Nội; điểm cuối tại ga Hạ Long, Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt này sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng dự án sẽ về đích đúng hẹn, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới của cả vùng, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no./.