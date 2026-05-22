Khai mạc Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam và Liên bang Nga

Hôm nay (22/5), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện “Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ ba” và “Ngày hội Giáo dục đại học Liên bang Nga.”

Hội nghị có sự tham dự của 62 cơ sở giáo dục đại học Liên bang Nga và gần 70 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước đồng thời là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động của Năm Khoa học và Giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga 2026.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, có hơn 400 thỏa thuận hợp tác đang còn hiệu lực và sẽ có gần 50 văn bản hợp tác mới được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị lần này. Điều đó khẳng định hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước đang phát triển hết sức sôi động, thực chất và giàu tiềm năng.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được xác định là đột phá chiến lược.

“Trong khi đó, Liên bang Nga đã khẳng định vai trò là một trung tâm khoa học, công nghệ và giáo dục hàng đầu thế giới. Sự tương đồng về nhu cầu phát triển và tính bổ trợ về thế mạnh giữa hai nền giáo dục mở ra dư địa hợp tác hết sức to lớn để hai bên nâng tầm hợp tác giáo dục đại học sang giai đoạn phát triển mới - giai đoạn hợp tác thực chất, chiều sâu, hiệu quả và cùng kiến tạo giá trị,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Theo đó, để hợp tác đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về việc thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu chung Việt Nam - Liên bang Nga trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn; thiết lập cơ chế chuyển giao công nghệ hai chiều giữa các nhà khoa học của hai nước; tăng cường trao đổi giảng viên; hình thành các nhóm nghiên cứu quốc tế xuất sắc với sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học của 2 nước; thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số giáo dục.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga A.X.Pushkin. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/5. Các phiên thảo luận chuyên đề của hội nghị tập trung vào hai nhóm nội dung lớn: hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ; hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa và khoa học xã hội, nhân văn.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga đã ký Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin. Đây là bước triển khai cụ thể sau Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin, góp phần thúc đẩy quảng bá, giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tăng cường giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, qua đó làm sâu sắc hơn giao lưu ngôn ngữ, văn hóa và học thuật giữa nhân dân hai nước.

Các cơ sở giáo dục đại học hai nước cũng sẽ ký kết và làm mới các thỏa thuận hợp tác song phương, mở rộng các chương trình đào tạo liên kết, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Cùng với hội nghị, “Ngày hội Giáo dục đại học Liên bang Nga” được tổ chức nhằm giới thiệu trực tiếp và hệ thống về các cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo, ngành học thế mạnh, chính sách học bổng, điều kiện tuyển sinh và môi trường học tập tại Liên bang Nga tới học sinh, sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người học Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga, đồng thời góp phần thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng các chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga dành cho Việt Nam hằng năm.

Trong những năm qua, hợp tác giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều kênh. Trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học ký ngày 20/6/2024, hằng năm phía Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho phía Việt Nam cử công dân đi học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và thực tập tại Liên bang Nga.

Hiện có hơn 6.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại trên 160 cơ sở giáo dục, ở các bậc học của Liên bang Nga, trong đó khoảng 3.000 du học sinh diện học bổng Hiệp định./.

Tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu học bổng đi đào tạo tại Liên bang Nga Đối tượng dự tuyển là học sinh đang học lớp 12, sinh viên năm thứ nhất, người có trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ đáp ứng các yêu cầu của học bổng Chính phủ Liên bang Nga.