Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi lớp 10

Sáng 23/5, hơn 43.500 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức bước vào thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2026-2027.

Đây được xem là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Từ sáng sớm, tại 110 điểm thi trên toàn thành phố, đông đảo thí sinh đã có mặt để ổn định tâm lý, kiểm tra thông tin phòng thi và chuẩn bị bước vào thời gian làm bài.

Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, y tế và cán bộ coi thi được bố trí đầy đủ tại các điểm thi nhằm hỗ trợ thí sinh, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự.

Theo ghi nhận tại một số điểm thi có số lượng thí sinh đông như Trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ (thành phố Đà Nẵng), công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, nền nếp.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sớm, nhiều người chờ bên ngoài cổng trường với tâm trạng hồi hộp, kỳ vọng.

Chị Đoàn Thu Huyền (phụ huynh học sinh tại điểm thi số 2, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Đà Nẵng) cho biết hôm nay là ngày đặc biệt khi con bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên sau nhiều năm học tập ở bậc Trung học Cơ sở. Cả gia đình đều hồi hộp, lo lắng và chị đã đưa con đến điểm thi từ sáng sớm để động viên tinh thần, mong con giữ tâm lý bình tĩnh và làm bài tốt.

Thành đoàn Đà Nẵng thành lập 122 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với gần 2.000 tình nguyện để hỗ trợ các thí sinh. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Theo anh Nguyễn Trọng Đức (phụ huynh học sinh tại điểm thi Trường Trung học Cơ Sở Nguyễn Huệ, Đà Nẵng), dù áp lực cạnh tranh vào các trường công lập năm nay khá lớn nhưng sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, giáo viên cùng các hoạt động hỗ trợ từ lực lượng tình nguyện đã giúp phụ huynh và học sinh yên tâm hơn trước kỳ thi.

Đồng hành cùng các sỹ tử trong kỳ thi năm nay, Thành Đoàn Đà Nẵng đã thành lập 122 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với gần 2.000 tình nguyện viên túc trực tại 110 điểm thi để hỗ trợ hơn 43.500 thí sinh dự thi.

Các đội hình tình nguyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phát nước uống, dụng cụ học tập miễn phí, hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp sự cố, phối hợp phân luồng giao thông và hướng dẫn phụ huynh tại các điểm thi.

Trước kỳ thi, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tâm lý và đồng hành cùng học sinh như tư vấn trực tiếp thông qua chuỗi chương trình “Mindcare - Trạm tiếp sức tinh thần,” tư vấn trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, giới thiệu các kênh ôn luyện trực tuyến miễn phí và uy tín.

Nhiều hoạt động truyền thông như cuộc thi “Say Hi Mùa thi,” mô hình “Trạm ký ức mùa thi” cũng được triển khai nhằm lan tỏa tinh thần tích cực, động viên thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Năm nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 46.039 học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở, trong đó 43.567 em đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, đạt khoảng 91%. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập và giáo dục thường xuyên là 39.905 học sinh, dự kiến đáp ứng khoảng 91% số thí sinh đăng ký dự thi.

Để phục vụ kỳ thi, thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 10.000 nhân lực tham gia công tác tổ chức, coi thi, bảo đảm an ninh, y tế, điện nước, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ thí sinh.

Ngoài 110 điểm thi chính thức, ngành Giáo dục còn bố trí thêm 6 điểm thi dự phòng và 7 điểm thi dành riêng cho thí sinh thi vào các trường chuyên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận cho biết ngành giáo dục đã yêu cầu các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, triển khai nghiêm túc quy chế thi và tăng cường công tác hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi được quán triệt tinh thần trách nhiệm, khách quan và thực hiện đúng quy định.

Song song với công tác chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố cùng các sở, ngành liên quan nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và ngăn chặn các hành vi gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi.

Các thí sinh bước Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Điểm thi số 2, Trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Trong ngày 23/5, buổi chiều các thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ. Sáng 24/5, thí sinh thi môn Toán; riêng các thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên vào ngày 25/5.

Theo kế hoạch, kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Đà Nẵng sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 10/6/2026.

Kỳ thi năm nay không chỉ có quy mô lớn mà còn là phép thử đối với năng lực tổ chức, phối hợp của các ngành, địa phương trong việc bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng cho học sinh toàn thành phố./.

