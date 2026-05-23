Cần Thơ: Đa dạng hóa hệ thống giáo dục đại học, thúc đẩy nhân lực chất lượng cao

Trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, các trường đại học tư thục tại Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa hệ thống giáo dục đại học và đáp ứng nhu cầu lao động của vùng.

Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống giáo dục đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 17 trường đại học, gồm 11 trường công lập và 6 trường dân lập, tư thục cùng một số phân hiệu đại học.

Hằng năm, các cơ sở đào tạo cung ứng cho thị trường lao động gần 26.000 sinh viên tốt nghiệp đại học.Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng của khu vực chỉ chiếm khoảng 8,8% tổng số sinh viên cả nước.

Nghi thức tuyên thệ của sinh viên ngành Y-Dược. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng là vùng có tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lao động trình độ đại học trở lên thấp nhất cả nước, lần lượt đạt 14,9% và 6,8%.

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong các lĩnh vực logistics, công nghệ thông tin, y tế, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao - những ngành được xem là động lực phát triển mới của vùng.

Trước yêu cầu đó, thành phố Cần Thơ với vai trò đầu tàu, thành phố trung tâm, động lực phát triển vùng, những năm gần đây tập trung triển khai nhiều chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng tận dụng đa dạng các nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thành phố đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định Cần Thơ là trung tâm giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ của vùng.

Theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, thành phố ưu tiên đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực logistics, công nghệ thông tin, y tế, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030”, tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục, mở rộng mạng lưới đào tạo đại học và khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập.

Đổi mới đào tạo, tăng liên kết doanh nghiệp

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, các trường đại học tư thục tại Cần Thơ đang đẩy mạnh đổi mới mô hình đào tạo theo hướng ứng dụng, thực hành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho rằng nhà trường kiên định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, logistics, y dược và chuyển đổi số.

Theo ông Quang, đổi mới quản trị đại học, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường liên kết doanh nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Trường Đại học Nam Cần Thơ hiện đào tạo 45 ngành đại học, 9 ngành thạc sỹ và 2 ngành tiến sỹ. Nhà trường đã tuyển sinh hơn 19.000 học viên, sinh viên; cấp bằng cho gần 8.000 cử nhân, kỹ sư, bác sỹ và thạc sỹ.

Riêng năm 2025, trường trao bằng tốt nghiệp cho khoảng 2.500 sinh viên đại học chính quy. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%.

Những năm gần đây, trường mở thêm nhiều ngành mới như logistics, digital marketing, du lịch thông minh, công nghệ thông tin và các ngành thuộc khối sức khỏe; đồng thời triển khai chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở nhiều ngành học.

Nhà trường hiện liên kết với hơn 200 doanh nghiệp, cơ sở y tế và đơn vị tuyển dụng để tổ chức thực tập và tuyển dụng trực tiếp cho sinh viên.

Trao Bằng cho sinh viên khối ngành Dược học. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô nhận định các trường đại học ngoài công lập đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực trình độ cao cho Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực từng thiếu hụt lao động chuyên môn trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông Trần Công Luận, lợi thế của khối trường tư thục là tính linh hoạt trong mở ngành, đổi mới chương trình đào tạo và tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu xã hội.

Sau gần 20 năm phát triển, Trường Đại học Tây Đô đã đào tạo hơn 30.000 học viên, sinh viên; cung cấp cho xã hội trên 17.000 lao động trình độ đại học và sau đại học. Hiện trường có khoảng 6.200 sinh viên, học viên theo học ở các bậc đào tạo.

Năm học 2024-2025, trường công nhận tốt nghiệp cho hơn 1.340 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và 134 học viên cao học. Riêng đợt 1 năm 2026, Trường trao bằng tốt nghiệp đại học cho 618 sinh viên, với 95 sinh viên đạt loại xuất sắc các khối ngành y dược, công nghệ thông tin, du lịch.

Trong thời gian tới, nhà trường đang tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên trong môi trường làm việc hiện đại.

Trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế, khối đại học ngoài công lập sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, mở rộng cơ hội học tập cho người dân và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của vùng./.

