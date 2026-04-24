Sạt lở nghiêm trọng bờ sông ở Cần Thơ khiến giao thông bị chia cắt

Trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ vừa xảy ra 4 điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến các tuyến đường giao thông nông thôn và đe dọa trực tiếp đến nhà ở của người dân địa phương.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ, các vụ sạt lở xảy ra vào ngày 23/4 tại các ấp Mỹ Tân, An Phú Đông, Phụng An và ấp Phú Tây với tổng chiều dài khoảng 70m, trong đó điểm sạt lở tại ấp An Phú Đông với chiều dài 30m và ăn sâu vào đất liền khoảng 10m.

Vụ sạt lở đã khiến tuyến đường giao thông tại khu vực này bị sụt lún hoàn toàn, làm tê liệt hoạt động qua lại của người dân. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm xã với các ấp lân cận và một số địa phương khác thuộc thành phố Cần Thơ, do đó việc chia cắt đã gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân.

Điểm sạt lở thứ hai xảy ra tại ấp Phú Tây, nằm ven sông Hậu, với quy mô chiều dài 25m và chiều sâu 10m. Sự cố không chỉ làm mất một đoạn đường giao thông nông thôn mà còn khoét sâu đến sát mặt tiền nhà của một hộ dân, tạo ra nguy cơ đổ sụp xuống sông bất cứ lúc nào. Khu vực ấp Phú Tây là nơi có mật độ lưu thông cao do tập trung 3 điểm trường học, chợ xã và bến phà đưa đón học sinh, người dân qua sông.

Thông tin về công tác ứng phó tại hiện trường, ông Nguyễn Nhựt Trường, Trưởng Phòng Kinh tế xã Nhơn Mỹ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng đã chăng dây, lắp biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không đi vào khu vực sạt lở, đồng thời vận động di dời khẩn cấp các hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy hiểm để tránh thiệt hại về người.

Để giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết tại ấp An Phú Đông, xã đang vận động các hộ dân cho mượn tạm phần đất phía trong để làm đường dẫn tạm thời. Riêng tại ấp Phú Tây, do sạt lở làm hư hại điểm neo đậu phà, chính quyền đang khẩn trương gia cố và làm bến phà tạm để phục vụ nhu cầu đến trường của học sinh và giao thương của nhân dân.

Tình trạng sạt lở tại xã Nhơn Mỹ không phải là vấn đề mới phát sinh mà đã diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Nhơn Mỹ có diện tích tự nhiên hơn 79,73km2 và quy mô dân số trên 42.000 người. Xã có đặc thù địa hình nằm dọc sông Hậu với 4 dải cù lao gồm cồn Mỹ Phước, cồn Lý Quyên, cồn Nổi số 2 và số 3.

Hệ thống kinh tế của xã dựa chủ yếu vào nông nghiệp với hơn 3.163 ha cây ăn trái và 1.474 ha lúa, cùng hơn 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh. Do đó, sự ổn định của bờ sông và các tuyến đường ven kênh rạch có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của địa phương.

Lực lượng chức năng xã Nhơn Mỹ đã giăng dây và cắm biển báo điểm sạt lở nguy hiểm ở ấp Phú Tây để đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã ghi nhận 69 điểm sạt lở với tổng chiều dài vượt quá 1.210m. Các vụ sạt lở này đã cắt đứt 6 tuyến đường giao thông huyết mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống bờ bao và đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do tác động tổng hợp từ dòng chảy mạnh, triều cường, mưa lớn kéo dài tác động lên nền đất yếu, kết hợp với áp lực từ lưu lượng phương tiện lưu thông thường xuyên trên các tuyến đường ven sông.

Tại ấp Phụng An, tình hình nghiêm trọng nhất với 19 điểm sạt lở, tổng chiều dài khoảng 419 m dọc theo kênh Phụng An và đập Rạch Bần. Đặc biệt, vào ngày 9/4, một vụ sạt lở tại ấp Phụng An đã làm sụp trôi hoàn toàn căn nhà tiền chế của hộ ông Phạm Tuấn Anh, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng và cắt đứt đường nối với Quốc lộ Nam Sông Hậu. Một vụ sạt lở khác xảy ra vào đêm 13/4 rạng sáng 14/4 tại khu vực này cũng đã gây ảnh hưởng đến hơn 2.500 hộ dân và khoảng 1.000 học sinh.

Tại ấp An Phú Đông, dù chiều dài sạt lở khoảng 301 m nhưng đây là nơi có số lượng điểm sạt lở nhiều nhất với 22 vị trí trên các tuyến kênh Rạch Giữa và sông Kế Sách-Nhơn Mỹ.

Các địa phương khác cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể: Ấp Trường Thọ có 9 điểm sạt lở dài 157m; ấp Trường Phú có 5 điểm dài 117m; ấp Mỹ Huề có 2 điểm dài 60m; ấp Phú Tây có 2 điểm dài 61m tại khu vực gần nhà máy xay lúa ông Điền. Các ấp như Mỹ Lợi, Mỹ Yên, Mỹ Tân và ấp 3 đều ghi nhận từ 1 đến 3 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến lề lộ và các tuyến đường nội ấp. Tổng cộng đã có 9 căn nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 4 căn bị sụp trôi hoàn toàn xuống sông.

Trước thực trạng này, ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ cho biết, mặc dù xã đã chủ động huy động các lực lượng tại chỗ như Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân di dời tài sản và gia cố tạm thời nhưng đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Đến nay, địa phương mới khắc phục và gia cố được 27 trên tổng số 69 điểm sạt lở. Hiện vẫn còn 42 điểm chưa được xử lý với chiều dài hơn 859 m, trong đó nhiều đoạn đã tạo thành "hàm ếch" nguy hiểm, có nguy cơ sụt lún bất cứ lúc nào.

Theo ông Cao Minh Thơm, khó khăn lớn nhất hiện nay là chi phí để xử lý sạt lở vượt quá khả năng cân đối ngân sách của xã; hiện địa phương đang nợ đơn vị thi công hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, có ít nhất 4 điểm sạt lở tại các ấp Phụng An, Phú Tây, An Phú Đông và Trường Phú có độ sâu lớn và bờ đứng nên không thể áp dụng các biện pháp gia cố tạm thời bằng cừ tràm hay kè mềm mà bắt buộc phải đầu tư xây dựng hệ thống kè cứng kiên cố. Bên cạnh đó, ý thức phòng ngừa của một bộ phận người dân còn chưa đồng đều, dẫn đến khó khăn trong việc vận động tự gia cố lề lộ trước nhà.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành chức năng xem xét hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục các điểm sạt lở còn lại. Cùng đó, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo các Ban Nhân dân ấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phát hoang cây cối ven sông để giảm tải trọng lên bờ đất và chủ động thực hiện các biện pháp gia cố tại chỗ bằng vật liệu địa phương.

Ủy ban Nhân dân xã cũng yêu cầu lực lượng công an và quân sự duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ dân di dời tài sản và dựng rào chắn cảnh báo tại các đoạn mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới./.

