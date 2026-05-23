Huế: Khởi tố hàng loạt cán bộ liên quan vụ nghiệm thu khống dự án trồng rừng

Ngày 23/5, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 - Huế cho biết đơn vị vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và kiểm sát chặt chẽ việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc sông Hương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An.

Hồ sơ vụ án nêu rõ, vào năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án công trình trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế trên địa bàn thành phố Huế với tổng diện tích 210 ha, tổng giá trị các hợp đồng giao nhận thầu là hơn 18,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được trích từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố quản lý.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An là đơn vị trúng thầu toàn bộ 4 gói thầu thi công này.

Mặc dù quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt và quy định rõ trong hợp đồng yêu cầu nghiêm ngặt các bước xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK 16-8-8 và lấp hố từ 5-10 ngày trước khi trồng, các đối tượng đã cố ý bỏ qua các giai đoạn cốt lõi này.

Theo chỉ đạo của Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc sông Hương và sự câu kết của Lê Hồng Khanh - điều hành Công ty Minh An, các tổ thi công đã cho tiến hành cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón lót phân và lấp hố theo quy định kỹ thuật.

Dù biết rõ đơn vị thi công bỏ qua các bước kỹ thuật bắt buộc, nhóm cán bộ, viên chức phụ trách giám sát thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc sông Hương gồm các bị can Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch; cùng với nhóm lãnh đạo, quản lý Công ty Minh An gồm các bị can Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội tiến hành nghiệm thu khống, ký hợp thức hóa các biên bản nghiệm thu đạt chất lượng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Huế giải ngân 70% số tiền trồng rừng năm thứ nhất. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế tổng số tiền 750.844.829 đồng.

Sau khi hành vi sai phạm bị phát hiện, đối tượng chủ mưu còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối với cơ quan công an và tiêu hủy các hồ sơ, tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân, lấp hố nhằm mục đích đối phó, che giấu cơ quan chức năng.

Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế đã phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 8 bị can. Đồng thời, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can gồm Giám đốc, các cán bộ viên chức thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc sông Hương và các đối tượng điều hành, quản lý tại Công ty Minh An và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để ngăn chặn hành vi tiêu hủy chứng cứ, bảo đảm công tác điều tra mở rộng.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 - Huế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan./.

