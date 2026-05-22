Tây Ninh: Tuyên án tù chung thân với kẻ giết người vì ghen tuông

Sau thời gian xét xử, ngày 22/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1998) mức án tù chung thân về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 87 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tài và vợ là Võ Ngọc Huyền sống cùng bà Nguyễn Thị Được (mẹ ruột chị Huyền) tại ấp Thanh An, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 6 giờ ngày 13/7/2025, thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi, Tài đề nghị đưa đi khám nhưng không được đồng ý. Sau khi gọi điện cho người quen của vợ và biết chị Huyền đã xin nghỉ làm từ trước, Tài nảy sinh nghi ngờ, gặng hỏi nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời. Trong cơn ghen tuông, bị cáo đã đánh vợ hai cái vào mặt.

Khi chị Huyền vào phòng kể lại sự việc với mẹ là bà Nguyễn Thị Được, bà Được lên tiếng bênh vực con gái; đồng thời lớn tiếng mắng và đuổi Tài ra khỏi nhà.

Bực tức, Tài lấy một cây kéo kim loại dài khoảng 21 cm tại khu vực bếp, đứng trước cửa phòng bà Được và tiếp tục lời qua tiếng lại. Khi bà Được đi ra, dùng tay đẩy vào ngực Tài, bị cáo đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân.

Dù bà Được ngã xuống nền nhà và tri hô cầu cứu, Tài vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi nạn nhân tử vong tại chỗ. Kết luận giám định pháp y xác định bà Nguyễn Thị Được tử vong do sốc mất máu cấp, đa vết thương vùng cổ và ngực, gây rách tĩnh mạch chủ trên, rách phổi và rách tâm nhĩ phải.

Sau khi gây án, Tài lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, tìm cách bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, do không mang theo giấy tờ tùy thân nên Tài không xuất cảnh được.

Trong quá trình di chuyển, Tài kể lại hành vi phạm tội cho ông Nguyễn Văn Khởi (ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh) nghe. Đến khoảng 10 giờ ngày 13/7/2025, ông Khởi đã chở Tài đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để trình diện.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống của người khác, gây đau thương, mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại; đồng thời gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Dù bị cáo thành khẩn khai báo, ra đầu thú sau khi gây án nhưng tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly lâu dài khỏi xã hội./.

