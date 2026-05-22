Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm án tối đa cho các bị cáo

Sau hơn 2 ngày xét xử, sáng 22/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ” kết thúc phần tranh luận.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa.

Trình bày lời nói sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự cám ơn việc điều hành công minh, đầy trí tuệ của Hội đồng xét xử. Bị cáo xin nhận trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, bạn bè, người thân về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản của Đảng và của nhân dân.

“Xin cảm ơn Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án đã giúp chúng tôi nhận thức được hành vi tội phạm của mình. Vụ án là bài học trong công tác quản lý đối với các công trình xây dựng trong cả nước, nguồn vốn Nhà nước cần được sử dụng hiệu quả," bị cáo Tiến nói.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bộc bạch, đến nay Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 đã được khánh thành, đi vào sử dụng, đây là niềm hạnh phúc và là niềm an ủi của các bị cáo khi đạt được ước mơ cháy bỏng của mình về bệnh viện hiện đại cho tất cả nhân dân cùng sử dụng. Các bị cáo hôm nay là những người tham gia những bước đầu tiên để xây dựng lên Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến xin Hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích, đóng góp cho ngành y tế, để các bị cáo có thể sớm trở về làm công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cũng gửi lời cảm ơn Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát đã giúp bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thắng chia sẻ bị cáo từng tham gia bộ đội tình nguyện rồi về phục vụ trong ngành Y tế nhưng không may cuối đời lại để xảy ra sai phạm. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận và cho rằng quá trình điều tra, bị cáo đã hết sức thành khẩn khai báo. Bị cáo mong được Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Y tế trọng điểm) nói rất ân hận khi để xảy ra hậu quả tại 2 dự án. Khi mới bắt đầu triển khai dự án, có cách làm không đúng nên xảy ra sai phạm. Do đó, bị cáo Tuấn mong Tòa xem xét cho bị cáo được hưởng chế độ khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cho bị cáo sớm trở về, tiếp tục được chăm sóc gia đình.

Chung mong muốn này, bị cáo Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) bày tỏ nhận thức được sai phạm khi triển khai 2 dự án trên khiến người dân bị trì hoãn cơ hội chữa bệnh trong thời gian qua. Bị cáo xin được hưởng khoan hồng để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) cho rằng mình có tâm huyết sử dụng chuyên môn để xây dựng bệnh viện tốt nhất cho người dân. Song vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật nên bị cáo trở thành mắt xích trong chuỗi sai phạm. Đây là nỗi xót xa, ân hận trong cuộc đời của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) cho biết bị cáo rất đau xót, suy sụp khi nghĩ lại 2 dự án này. Bị cáo là bác sĩ, làm việc với suy nghĩ giản dị là đóng góp phần nhỏ của mình để đóng góp cho sức khỏe nhân dân. Thừa nhận sai sót là do hạn chế về nhận thức, hạn chế về năng lực chuyên môn, không được đào tạo chuyên sâu về xây dựng… song bị cáo Tú cho rằng những vi phạm này của bị cáo không phải do cố ý.

“Nhìn lại vụ án, bị cáo rất day dứt, không phải vì bản thân bị truy tố mà nhìn thấy dự án bị kéo dài nhiều năm, làm giảm niềm tin của nhân dân. Bị cáo không có động cơ vụ lợi, không nhận lợi ích vật chất, không mong muốn hậu quả xảy ra," bị cáo Tú bày tỏ.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 27/5 tới./.

Đề nghị mức án từ 5-6 năm tù với Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.