Đà Nẵng: Mẹ kế chủ mưu sát hại chồng, xúi giục con riêng ra tay để chiếm tài sản

Ngày 22/5, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa làm rõ vai trò đồng phạm của Nguyễn Thị Kim Sau (sinh năm 1985, trú đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải) trong vụ án “giết người” xảy ra tại địa chỉ trên; đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 24/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ vụ án “giết người” xảy ra tại số 61 Nguyễn Thiện Kế.

Đến ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo (sinh năm 2007, trú phường Sơn Trà) để điều tra về hành vi “giết người."

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, các điều tra viên nhận thấy lời khai của Bảo còn nhiều mâu thuẫn so với dấu vết hiện trường và diễn biến hành vi phạm tội. Từ đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội 2 tập trung lực lượng xác minh sâu các mối quan hệ, sinh hoạt của những người liên quan.

Quá trình điều tra nổi lên nhiều biểu hiện bất minh của Nguyễn Thị Kim Sau - mẹ kế của Bảo và là vợ nạn nhân N.C.T (sinh năm 1984).

Theo cơ quan điều tra, sau khi chồng tử vong, Sau không có biểu hiện đau buồn mà vẫn mở quán buôn bán bình thường, tụ tập bạn bè ăn nhậu, đồng thời có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế.

Bên cạnh đó, Nguyễn Q.H (sinh năm 2012, em ruột của Bảo) cũng có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên bỏ nhà đi chơi game, không thể hiện sự thương xót sau khi cha ruột tử vong.

Nhận định hai đối tượng có vai trò giúp sức cho hành vi phạm tội, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vừa theo dõi di biến động của các đối tượng, vừa củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ đấu tranh.

Đến ngày 20/5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lực lượng trinh sát đã đưa Nguyễn Thị Kim Sau và Nguyễn Q.H về cơ quan Công an để làm việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi và các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ sắc bén của điều tra viên, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, năm 2025, Nguyễn Thị Kim Sau kết hôn với ông N.C.T. Trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Nguyễn Kim Sau nhiều lần nói với anh em Bảo rằng ông T. có con riêng và sẽ để lại tài sản cho con riêng, đồng thời lấy đây làm cớ để liên tục xúi giục Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Q.H giết cha ruột để chiếm tài sản. Không dừng lại ở việc kích động, Sau còn trực tiếp bàn bạc kế hoạch gây án, hứa sẽ giữ tài sản và “lo liệu” cho Bảo trong thời gian đi tù.

Theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, rạng sáng 24/2/2026, sau khi xảy ra mâu thuẫn với cha ruột, Nguyễn Thái Bảo quay lại phòng ngủ dùng dây siết cổ ông T. nhưng bất thành. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Sau tiếp tục gọi Bảo quay lại nhà, chuẩn bị sẵn búa làm hung khí và mở cửa để Bảo vào nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Trong lúc Bảo tấn công ông T., Sau và H. đều chứng kiến nhưng không can ngăn. Thậm chí, Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh vào vùng đầu nạn nhân. Sau khi Bảo rời đi, Sau tiếp tục thúc giục H. dùng bàn ủi đánh vào đầu cha ruột đến khi bất tỉnh.

Sau khi gây án, Nguyễn Thị Kim Sau còn xóa dấu vết hiện trường, yêu cầu Bảo trở lại khách sạn và hướng dẫn H. thay quần áo nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Kim Sau giữ vai trò chủ mưu, xúi giục, giúp sức tích cực trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Riêng Nguyễn Q.H do thực hiện hành vi khi chưa đủ 13 tuổi nên cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định./.

