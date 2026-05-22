Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 140 đối tượng liên quan

Trưa 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn, lực lượng chức năng đã lần theo các mắt xích, triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng là đối tượng nghiện, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhỏ lẻ tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú.

Từ đối tượng này, lực lượng chức năng xác định thêm nhiều mắt xích nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi xác lập chuyên án, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung theo dõi di biến động, phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây.

Đến ngày 15/4, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Đặng Phan Thanh Tùng khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, công an tiếp tục triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt truy xét các đầu mối tiêu thụ, đối tượng bán lẻ và người sử dụng ma túy có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 3 đối tượng cung cấp ma túy cho Tùng; đồng thời làm rõ 12 nhánh phân phối ma túy từ Tùng đến các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bán lẻ cho người nghiện tại nhiều địa bàn.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh, phạm vi trải rộng từ khu vực phía Nam đến Tây Nguyên với phương thức hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi giao dịch, cất giấu ma túy nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Từ nguồn tin về đầu mối cung cấp ma túy lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bố trí lực lượng đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, phân phối ma túy liên tỉnh mà các đối tượng tổ chức khép kín trong thời gian dài.

Kết quả điều tra đến nay, từ việc phát hiện đối tượng nghiện là Đặng Phan Thanh Tùng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã mở rộng chuyên án, huy động đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng.

Trong số này, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 35 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ôtô, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị triệt phá. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài các đối tượng trực tiếp mua bán, vận chuyển ma túy, Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hành vi phạm tội và đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả chuyên án cho thấy thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy ngày càng phức tạp, có sự móc nối liên tỉnh, phân chia vai trò chặt chẽ từ khâu vận chuyển, phân phối đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc triệt phá thành công chuyên án góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.

Khởi tố ca sỹ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng 70 đối tượng trong đường dây ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có hai ca sỹ liên quan là Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.