Công an Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc phá chuyên án đường dây ma túy liên tỉnh

Chỉ trong thời gian ngắn, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy nhỏ lẻ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét, triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô rất lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng.

Trưa ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an về việc đấu tranh tội phạm ma túy phải “lần theo dòng chảy” với phương châm không chỉ đánh khúc giữa mà bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng, đơn vị đã đạt được chiến công xuất sắc.

Tang vật thu giữ và các vật chứng liên quan đến vụ án. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Theo đó, vào quý 2 năm 2026, qua công tác rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đối tượng nghiện có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhỏ lẻ tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, tên là Đặng Phan Thanh Tùng. Báo cáo lãnh đạo Công an Thành phố, đơn vị được chỉ đạo xác lập chuyên án VA0126Đ để tiến hành bắt cả đường dây.

Ngày 15/4/2026, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt gọn Tùng trên đường vận chuyển trái phép ma túy đi tiêu thụ. Không dừng lại ở đó, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đầu mối tiêu thụ, bán lẻ và người sử dụng. Từ Tùng, đơn vị bắt thêm 3 đối tượng đầu trên đã bán ma túy cho y, đồng thời xác định và xử lý 12 phân nhánh đầu dưới chuyên mua ma túy để tổ chức sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Các đối tượng trong đường dây 140 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đặc biệt, mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bố trí lực lượng đón lõng, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Kết quả, chỉ từ một đối tượng nghiện là Đặng Phan Thanh Tùng, cơ quan công an đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong đó, khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hành vi phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định quyết tâm cao của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030./.

Các đối tượng vi phạm bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)