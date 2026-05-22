Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

Với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình,” Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 được tỉnh Quảng Trị tổ chức xuyên suốt từ tháng 3 đến tháng 12, trong đó điểm nhấn là chương trình khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải vào tháng 7 tới.

Đây là Lễ hội Vì hòa bình lần thứ 2 được tỉnh Quảng Trị tổ chức, sau lần đầu tiên năm 2024, định kỳ hai năm một lần.

Theo Kế hoạch tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành, lễ hội được tổ chức nhằm khẳng định giá trị thiêng liêng của hòa bình; tôn vinh khát vọng hòa bình của nhân loại; gửi thông điệp về đoàn kết, hữu nghị và chung sống hòa bình giữa các dân tộc.

Đồng thời, chương trình là dịp tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình nhằm khẳng định ý nghĩa và giá trị của hoà bình, tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Lan toả thông điệp hoà bình tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Chương trình khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dự kiến diễn ra từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 50 ngày 4/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Kỳ đài thuộc Di tích đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Đặc biệt, đêm 26/7, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ toàn tỉnh và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Hoạt động thả hoa đăng trên dòng sông lịch sử được xem là một trong những nghi lễ giàu tính biểu tượng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như: Ngày hội đạp xe vì hòa bình (tháng 4/2026), Lễ hội khinh khí cầu (tháng 9/2026) tại khu vực Hiền Lương-Bến Hải; các sự kiện thể thao quy mô lớn như: Giải chạy Phong Nha Wild Trail (tháng 5/2026) và Marathon quốc tế “Quang Tri Amazing Marathon” (tháng 8/2026).

Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm 100 năm Càphê Khe Sanh (tháng 10/2026) cũng sẽ góp phần làm phong phú thêm chuỗi sự kiện.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, Quảng Trị kỳ vọng sẽ xây dựng địa phương trở thành một không gian văn hóa, một điểm đến vì hòa bình, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Quảng Trị được xem là bảo tàng chứng tích chiến tranh của Việt Nam, với hàng trăm di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng; trong đó có những Di tích Quốc gia đặc biệt như Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, đường Hồ Chí Minh.

Vùng “đất lửa” Quảng Trị cũng được xem là bàn thờ của Tổ quốc, khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh này đã và đang thay mặt cả nước, chăm sóc chu đáo hơn 74.000 mộ liệt sỹ an nghỉ tại 157 nghĩa trang; trong đó có hai Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia là Trường Sơn và Đường 9 - nơi an nghỉ vĩnh hằng của hơn 21.000 người con ưu tú của Tổ quốc, từ khắp mọi miền đất nước.

Từ vùng đất từng là "tọa độ lửa" và chia cắt đất nước, Quảng Trị trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, thống nhất non sông và vươn lên. Từ chiến trường xưa, Quảng Trị trở thành biểu tượng của trọn nghĩa vẹn tình, khi mãi khắc ghi: “Ơn liệt sỹ ngàn năm ghi tạc/Nghĩa anh hùng muôn thuở lưu danh”.

Từ ký ức đau thương, hai dòng Bến Hải, Thạch Hãn đang tiếp bước vào một hành trình mới - hành trình trở thành điểm đến đặc biệt về “ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.”

Từ dòng sông của chia cắt và mất mát hy sinh, dòng Bến Hải và Thạch Hãn ở vùng “đất lửa” Quảng Trị đang hồi sinh mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ “mạch nguồn” khát vọng hòa bình của dân tộc.

Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt “Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải”. (Ảnh: Vũ Sinh/ TTXVN)

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Đầu tháng 4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”, với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Bảo tàng được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha, tại phía Đông Bắc ngã ba sông Hiền Lương Bến Hải. Công trình triển khai năm 2026, dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, lịch sử tầm vóc quốc gia, tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch mới trên tuyến "Hành trình di sản miền Trung".

Những năm gần đây, lượng khách đến tri ân tại sông Thạch Hãn và Thành cổ tăng đều, nhất là vào dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ lớn, thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trên vùng “đất lửa” anh hùng./.

Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” bên bờ Hiền Lương-Bến Hải Việc xây dựng Bảo tàng là sự tri ân quá khứ và góp phần hình thành một biểu tượng văn hóa mới, lan tỏa thông điệp hòa bình, nhân văn và khát vọng phát triển của đất nước trong thời đại mới.