Vụ chậm trễ hồ sơ ở Đắk Lắk: Sát hạch đợt 2 đối với người hoạt động không chuyên trách

Liên quan đến thông tin “Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chậm trễ hồ sơ: Liệu có 'tước' đi cơ hội của người lao động?” mà phóng viên TTXVN đã phản ánh, ngày 22/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, sát hạch đợt 2 đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sở Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương căn cứ biên chế được giao và lộ trình, tỷ lệ tinh giản biên chế, rà soát các vị trí việc làm còn thiếu, đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025. Dự kiến kỳ kiểm tra, sát hạch đợt 2 sẽ hoàn tất trước 31/5.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh về việc 9 người hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột không được tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền cấp xã là do cơ quan chuyên môn của phường chậm trễ trong việc xử lý, triển khai hồ sơ; dẫn đến một số người hoạt động không chuyên trách của phường không có trong danh sách để tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch (đợt 1) tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đến ngày 8/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản số 6218/UBND-NC giao Sở Nội vụ xem xét, giải quyết vụ việc trên theo quy định và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

