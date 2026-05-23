TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán khí cười có giao dịch hơn 20 tỷ đồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng gồm: Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy, cùng bị điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán trái phép khí cười N2O hoạt động với phương thức tinh vi, có tổ chức.

Các đối tượng phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc và thực hiện giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định khí cười N2O là mặt hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Việc triệt phá thành công đường dây trên góp phần giữ vững an ninh trật tự, ngăn chặn hoạt động mua bán, sử dụng trái phép khí cười trên địa bàn.

Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng khí cười N2O thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều.

Đáng chú ý, giới trẻ hiện nay dễ bị lôi kéo sử dụng khí cười tại các quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc các buổi tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thông qua vụ án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép khí cười N2O.

Các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em mình, kịp thời phát hiện các biểu hiện liên quan việc sử dụng chất kích thích để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra./.

