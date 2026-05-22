Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân quyền 9 thủ tục chăn nuôi, thú y về cấp tỉnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1829/QĐ-BNNMT công bố 9 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ này, được phân thẩm quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Các thủ tục hành chính được điều chỉnh lần này chủ yếu tập trung vào các nhóm thủ tục liên quan đến quản lý giống vật nuôi, thuốc thú y và kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, gồm: Thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba.

Cùng với đó là các thủ tục về việc cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y; gia hạn giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y; cấp lại giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị sai sót; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký).

Ngoài ra, còn có các thủ tục liên quan đến kiểm dịch và vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản, như: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện; cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản; đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản; đăng ký, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm.

Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1829/QĐ-BNNMT đã được quy định tại Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, việc phân quyền trên sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính chủ động cho địa phương và giảm tải cho cơ quan trung ương.

Về trình tự thực hiện, tổ chức, theo quyết định, cá nhân có nhu cầu trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo nộp hồ sơ đến cơ quan được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương nơi lưu giữ nguồn gen.

Cơ quan được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp.

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, trình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

