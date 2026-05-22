Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo cán bộ đấu giá chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Y. và D. đã đưa ra thông tin gian dối, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố... sau đó chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Ngọc Minh
Đối tượng T.T.P.Y tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 22/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là vụ lừa đảo quy mô lớn, chấn động dư luận tỉnh Đắk Lắk nhiều tháng nay.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng: T.T.P.Y (40 tuổi) và Đ.V.D (27 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự); Đồng thời, mở rộng điều tra, làm rõ một số tội danh, hành vi khác. Đây là 2 đối tượng bị xác định đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của các bị hại.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Y. và D. đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của Trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội... và kêu gọi, thu hút nhiều người đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để chiếm đoạt số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; đồng thời thông báo các cá nhân là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên sớm đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
