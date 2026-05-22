Vụ đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1: Khởi tố 2 bị can

Liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1, phường Xuân Hòa, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can đối với Nguyễn Thị Lan P (sinh ngày 13/5/2010) và Lê Dương Bảo N (sinh ngày 17/2/2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng," theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20/5/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của trường. Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1, phường Xuân Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả điều tra xác định, chiều 19/5/2026, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 học sinh gồm Nguyễn Thị Lan P, Nguyễn Khánh L, Lê Dương Bảo N và Nguyễn Thanh H đã có hành vi túm tóc, đánh, tát liên tiếp em V.N.K.

Hậu quả, nữ sinh V.N.K bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội; làm gia tăng nguy cơ hình thành tâm lý a dua, bắt chước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Do Nguyễn Khánh L và Nguyễn Thanh H chưa đủ 16 tuổi nên trong vụ việc này Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan P, Lê Dương Bảo N để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

