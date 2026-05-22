Đà Nẵng: Khởi tố vụ sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Phát triển L.H, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, sau khi phát hiện số lượng lớn sản phẩm nước yến có dấu hiệu giả chuẩn bị lưu thông trên thị trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) đã phát hiện doanh nghiệp trên có biểu hiện nghi vấn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất và địa điểm kinh doanh liên quan.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy thành phần, hàm lượng một số nguyên liệu trong sản phẩm không đúng với nội dung công bố trên bao bì, có dấu hiệu giả mạo về chất lượng thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng hóa để phục vụ công tác điều tra, giám định; Đồng thời, tiếp tục mở rộng xác minh nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, hệ thống phân phối sản phẩm liên quan.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn đang tăng cường đấu tranh với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường./.

