Hà Nội bắt đối tượng lừa chữa bệnh bằng nước ion kiềm, giao dịch gần 100 tỷ đồng

Ngày 22/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1958, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội) cùng 7 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Nguyễn Tiến Nam đã tổ chức hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa khám, chữa bệnh bằng nước ion kiềm. Từ những video quảng cáo có thể chữa khỏi "bách bệnh," kể cả các căn bệnh mà y học hiện đại chưa có phương pháp điều trị, Nguyễn Tiến Nam đã dựng lên vỏ bọc "thần y" để lôi kéo hàng nghìn người bệnh.

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo do đối tượng này cầm đầu, bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan lên tới gần 100 tỷ đồng.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội, nhóm đối tượng liên tục đăng tải các video, hình ảnh quảng bá Nam như một "thần y" có khả năng chữa khỏi mọi loại bệnh, từ bệnh mãn tính đến những căn bệnh hiểm nghèo mà y học hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

Đánh vào tâm lý lo lắng, tuyệt vọng của nhiều bệnh nhân và gia đình có người mắc bệnh nặng, các đối tượng luôn khẳng định có thể chữa khỏi bệnh nếu sử dụng nước ion kiềm theo phương pháp của Nguyễn Tiến Nam. Khi người bệnh tìm đến tư vấn hoặc điều trị, Nam đều cam kết kết quả tích cực, bất chấp tình trạng bệnh lý cụ thể.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi hoạt động của Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy lọc nước không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Nam khai nhận không được đào tạo chuyên môn y khoa, không có chứng chỉ hay giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, từ năm 2018, đối tượng đã tự xây dựng hình ảnh cá nhân như một người có khả năng chữa khỏi tất cả các loại bệnh chỉ bằng việc sử dụng nước ion kiềm.

Theo tài liệu điều tra, với những bệnh nhân đến trực tiếp cơ sở, Nguyễn Tiến Nam thu 200.000 đồng/người/ngày để được uống nước ion kiềm chữa bệnh. Người thân đi cùng cũng phải trả 100.000 đồng/người/ngày. Đối với các trường hợp ở xa hoặc không thể lưu trú điều trị, nhóm đối tượng tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm mang về sử dụng với giá dao động từ 3 triệu đồng đến 40 triệu đồng mỗi máy.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Tiến Nam nhận thức rõ nước ion kiềm không thể chữa khỏi mọi loại bệnh như những gì đối tượng quảng cáo. Tuy nhiên, vì mục đích vụ lợi, Nam vẫn cố tình đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm tạo lòng tin, thu hút bệnh nhân đến điều trị hoặc mua sản phẩm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo của đường dây này lên tới gần 100 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Nam cùng 7 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nhẫn, Chử Tiến Dũng, Phạm Văn Đường và Nguyễn Văn Tuân. Đây là những người giữ vai trò quản lý, trợ lý và nhân viên hỗ trợ hoạt động của cơ sở do Nam điều hành.

Vụ án đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, đồng thời rà soát số lượng người bị hại nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

