Khởi tố 2 đối tượng giả bác sỹ khám, chữa bệnh để lừa đảo 18 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Phương Ly (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (sinh năm 1998) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Vụ việc xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng.

Ngày 10/9/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Y tế kiểm tra và phát hiện cơ sở BK Dong Yang có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng; trong đó có việc giả danh bác sỹ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản của người bệnh. Hồ sơ đã được chuyển Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cơ sở này hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sỹ,” tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề y.

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng đã thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sỹ và bệnh nhân, sau đó sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật về khả năng “chữa khỏi 100%” các bệnh như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý...

Các video được đăng tải trên mạng xã hội, gắn tên các “chuyên gia nước ngoài” như “Dr. Park Joo Hyung - Chuyên gia phục hồi chức năng cơ, xương, khớp,” “Dr. Lee Chang-Yoon - Chuyên gia khắc phục viêm dạ dày,” “Dứt hôi miệng - Chuyên khoa hôi miệng BK Dong Yang”... Đi kèm với đó là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến luôn sẵn sàng nhắn tin, gọi điện mời chào, hứa hẹn các “gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau - hoàn tiền nếu không khỏi.”

Nhiều người bệnh, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, tin tưởng vào lời quảng cáo “thần kỳ” này nên đã tìm đến “phòng khám” để khám và điều trị.

Các đối tượng còn bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, có “bác sỹ” đón tiếp, “tư vấn” bằng những thuật ngữ y học khó hiểu nhằm tạo niềm tin. Chỉ trong thời gian ngắn, khách hàng bị “vẽ bệnh” và được gợi ý điều trị bằng máy móc, thiết bị công nghệ cao, với gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Mỗi nhân viên được hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh thu nên nhiều người bất chấp thủ đoạn để ép khách chi tiền. Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực, buộc nhân viên tăng cường tư vấn sai lệch để đạt doanh số.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.

Công an Thành phố đề nghị khách hàng là bị hại của hộ kinh doanh BK Dong Yang liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố, địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, điện thoại 0693.188.504 để trình báo và phối hợp giải quyết.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo “chữa bệnh thần kỳ” trên mạng, tuyệt đối không tin tưởng cơ sở tự xưng “phòng khám quốc tế,” “bác sỹ ngoại quốc” khi không có giấy phép và chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Mọi hành vi khám, chữa bệnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 4 vụ án hình sự, 10 bị can liên quan đến các hành vi lợi dụng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để loại tội phạm này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân./.

