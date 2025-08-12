Xét xử vụ án chuyển nhượng trái phép hàng trăm nghìn m2 đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng trái quy định pháp luật hàng trăm nghìn m2 đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn (cũ), thành phố Hà Nội.

Sau khi tiến hành xét hỏi, đại điện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (sinh năm 1962) và Dương Đức Vượng (sinh năm 1965, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn - cũ) mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về cùng tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Về cùng tội danh trên, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Ba (sinh năm 1984, cán bộ địa chính) từ 30 - 36 tháng tù, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1956, phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí - cũ) mức án từ 26-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đại diện Viện Kiểm sát xác định, bị cáo An và bị cáo Vượng có vai trò cao hơn 2 bị cáo còn lại. Trong đó, bị cáo An đóng vai trò cao nhất khi cho phép chuyển quyền sử dụng trái pháp luật đất rừng phòng hộ, đất không có sổ đỏ, cho phép bán đất rừng cho các hộ dân không sinh sống trong khu vực có rừng phòng hộ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 3/2019, Thanh tra thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3/2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ).

Kết luận thanh tra cho thấy: “Ủy ban Nhân dân các xã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ môi trường, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng. Việc các hộ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về đất, nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ là không đúng quy định tại Điều 12, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí, Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú không xử lý mà Ủy ban Nhân dân các xã lại xác nhận, chứng thực vào giấy tờ mua bán chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng là vi phạm.”

Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo “chuyển Công an thành phố các hồ sơ liên quan đối với những vi phạm trong việc chứng thực, xác nhận mua bán, chuyển nhượng dẫn đến việc xây dựng công trình vi phạm trong quy hoạch rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Kết quả điều tra cho thấy, từ 20/6/2008-22/3/2018, các hộ dân thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại hai xã Minh Trí và Minh Phú huyện Sóc Sơn (cũ), thành phố Hà Nội khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vương (khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí) đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ, để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Theo cáo buộc, 2 bị cáo Nguyễn Văn An và Dương Đức Vương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định của pháp luật là 445.254,75 m².

Bị cáo Đỗ Văn Ba (khi đó là cán bộ địa chính xã Minh Trí) và Nguyễn Mạnh Hùng (khi đó là Phó Trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí) biết rõ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là sai quy định.

Tuy nhiên, từ ngày 3/10/2010-27/6/2017, hai bị cáo trên vẫn ký xác nhận trên Đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất rồi tham mưu, trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã là Nguyễn Văn An, Dương Đức Vương ký chứng thực, xác nhận bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Bị cáo Đỗ Văn Ba ký xác nhận đối với 79 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 338.085,2 m².

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng ký xác nhận đối với 21 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là 165.452 m².

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 15/8./.

