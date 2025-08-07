Lâm Đồng: Xử lý nhóm đối tượng gây rối, đe dọa trưởng Trạm quản lý rừng Suối Cạn

Ngày 7/8, ông Đinh Hữu Đạo, Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, cho biết Ban đã có báo cáo vụ việc gây rối trật tự tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây rối nhằm răn đe các đối tượng khác, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức trong đơn vị yên tâm công tác.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim (Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng), vào khoảng 10 giờ ngày 5/8, tại trụ sở Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn (thôn Đạ Nghịt, phường LangBiang-Đà Lạt) có 4 đối tượng nam giới (chưa rõ danh tính) đi trên xe ôtô 5 chỗ (không rõ biển kiểm soát) đến trạm.

Thời điểm này, 2 đối tượng đứng ngoài sân và 2 đối tượng vào Trạm yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến hiện trường giải tỏa tại tiểu khu 227A.

Làm việc với các đối tượng, ông Phạm Công Nguyên, Trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn đã giải đáp các thắc mắc. Tuy nhiên, các đối tượng trên không đồng ý và có các hành vi xúc phạm, đe dọa, thậm chí dùng tay đẩy đầu ông Nguyên 2 lần. Sau đó ít phút, người dân xung quanh can thiệp, các đối tượng mới rời đi.

Đến 11 giờ cùng ngày, Công an phường LangBiang-Đà Lạt đã tới xác minh, thu thập thông tin liên quan đến vụ việc.

Đến 17 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, khám nghiệm tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật vào để nắm bắt tình hình và làm việc với các đơn vị liên quan đồng thời, chỉ đạo các nội dung cho Trạm Suối Cạn thực hiện nhằm ổn định tư tưởng và bảo đảm an ninh tại khu vực.

Đơn vị nhận định các đối tượng gây rối nêu trên có liên quan đến vụ việc san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 227A, phường LangBiang-Đà Lạt, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý.

Theo đại diện Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn, trước đó, ngày 25/7, tại Tiểu khu 227A xảy ra sự việc lấn chiếm đất lâm nghiệp. Cụ thể, các đối tượng đã san ủi khoảng 500m2, trong đó diện tích phủ lưới đen khoảng 300m2.

Phát hiện vụ việc, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn đã lập biên bản vi phạm, gửi Ủy ban Nhân dân phường Langbiang-Đà Lạt để xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 4/8, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn đã phối hợp với đại diện Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, Tổ hợp tác bảo vệ rừng tiến hành giải tỏa (lưới đen phủ bề mặt san ủi) và trồng lại rừng bằng cây thông ba lá trên phần diện tích san ủi nêu trên./.

