Lâm Đồng: Giải tỏa, thu hồi hơn 9ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Từ ngày 13-16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định.

Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây càphê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.

Diện tích đất giải tỏa trên thuộc lâm phần do Công ty An Phú Nông thuê để thực hiện dự án quản lý, bảo vệ và trồng rừng.

Tuy nhiên, thời gian qua, người dân đã lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng do Công ty An Phú Nông thuê để trồng càphê trái phép. Sau khi hoàn tất giải tỏa, Công ty An Phú Nông sẽ hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao diện tích đất rừng nói trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ theo quy định.

Trước đó, ngày 15/1/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 77/QĐ-UBND, thu hồi một phần diện tích đất rừng của Công ty An Phú Nông do để bị người dân lấn chiếm trái pháp luật.

Diện tích đất bị thu hồi là 9,21ha tại tiểu khu 443, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Lý do thu hồi đất thuộc trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 5 Điều 82 Luật đất đai năm 2024. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài Chính) tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư này.

Theo quyết định này, sau khi thu hồi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ theo quy định. Công ty An Phú Nông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng giải tỏa diện tích đất rừng bị lấn chiếm trước khi bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri.

Năm 2011, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao quản lý, bảo vệ hơn 140ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm).

Trong đó, có hơn 80ha đất sản xuất nông lâm kết hợp. Ngoài diện tích rừng quản lý, bảo vệ thì 80ha đất sản xuất nông lâm kết hợp được Công ty hợp đồng với người dân để trồng rừng và trồng xen các loại cây nông nghiệp như càphê, khoai lang, chanh dây và tiêu.

Theo điều khoản của hợp đồng hợp tác giữa công ty và người dân thì người dân không được quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, cầm cố, cho thuê trên diện tích hợp tác với công ty. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều diện tích rừng, đất lâm nghiệp của công ty đã bị lấn chiếm.

Đáng chú ý, sáng 28/8/2020, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối với ngành chức năng địa phương kiểm tra, xác nhận có 159 lóng gỗ thông bị chôn phi tang tại Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Vị trí trên nằm trong diện tích Dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông./.

Gia Lai: Rừng tại xã biên giới Ia Mơ đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ Không chỉ có người dân địa phương phá rừng mở rộng đất canh tác, mà còn có sự xuất hiện của các nhóm “lâm tặc” chuyên nghiệp có tổ chức, sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác và vận chuyển gỗ.