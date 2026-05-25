Mái ấm An Vũ - nơi yêu thương và hy vọng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Gần 10 năm qua, Mái ấm An Vũ ở xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai đã trở thành ngôi nhà chung của hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mỗi em nhỏ đến đây là một câu chuyện day dứt. Có em mồ côi cha mẹ, sống nương tựa ông bà già yếu, có em bị bỏ rơi ngay sau sinh, có em được các bác sỹ bệnh viện hay chính quyền địa phương đưa tới trong tình trạng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Đặc biệt, có trường hợp hai chị em nhỏ bị bỏ lại giữa vườn cao su, được công nhân cạo mủ phát hiện rồi đưa đến mái ấm.

Không ít đứa trẻ là kết quả của những hoàn cảnh éo le. Có người mẹ tâm thần lang thang bị xâm hại, sinh con nhưng không đủ khả năng nuôi dưỡng. Những sinh linh bé nhỏ ấy được gửi về Mái ấm An Vũ như một niềm hy vọng cuối cùng để các em có cơ hội được sống trong tình yêu thương.

Sơ Maria Hoàng Thị Lụa, đại diện Mái ấm An Vũ, cho biết từ năm 2017 đến nay, mái ấm đã nuôi dưỡng 108 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hiện còn 57 cháu đang được chăm sóc tại đây. Không chỉ lo từng bữa ăn, giấc ngủ, điều các sơ luôn trăn trở chính là làm sao để trẻ được học hành, có nghề nghiệp và đủ hành trang bước vào đời.

Theo sơ Lụa, nhiều cháu khi được đưa đến mái ấm không có giấy tờ tùy thân. Khi tiếp nhận, các sơ trở thành người giám hộ hợp pháp để làm thủ tục khai sinh, tạo điều kiện cho các em được đến trường như bao đứa trẻ khác.

“Các sơ mong các cháu được học hành và khi trưởng thành có thể tự nuôi sống bản thân bằng một nghề nghiệp ổn định. Khi đến đây, các sơ thay mặt cha mẹ làm người giám hộ cho các cháu. Cái tên ‘An’ và ‘Ân’ được đặt với mong muốn cuộc đời các cháu luôn bình an, nhận được nhiều hồng ân trong cuộc sống," sơ Lụa chia sẻ.

Trong khuôn viên mái ấm hiện có phòng học nhạc, phòng y tế, thư viện, phòng máy tính và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, cho biết Mái ấm An Vũ nhiều năm qua đã hỗ trợ địa phương rất tích cực trong việc chăm sóc trẻ em cơ nhỡ, bị bỏ rơi trên địa bàn. Đối với những trường hợp không có giấy tờ, chính quyền phối hợp cùng mái ấm hoàn thiện thủ tục pháp lý để các em có điều kiện học tập và được đảm bảo quyền lợi công dân.

Ít ai biết rằng trong những ngày đầu thành lập, hành trình duy trì hoạt động của mái ấm vô cùng gian nan. Khi số trẻ được gửi đến ngày càng nhiều, các sơ phải tự xoay xở từng bữa ăn cho các con. Có thời điểm, các sơ chạy xe máy từ Bình Phước đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh để xin hỗ trợ từng bao gạo, thùng mì, chai nước mắm.

“Ngày đó, các sơ rất vất vả vì chưa có nhiều người biết đến mái ấm. Các sơ phải đi xin từng bữa gạo, muối cho các cháu. Đến nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền và sự đồng hành của nhà hảo tâm, cuộc sống các cháu đã ổn định hơn nhiều," sơ Lụa xúc động nói.

Hiện nay, cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhà hảo tâm, Mái ấm An Vũ đã có điều kiện chăm sóc trẻ tốt hơn. Ngoài học văn hóa tại trường, các em còn được học tiếng Anh, vi tính, âm nhạc và nhiều môn năng khiếu khác.

Trong khuôn viên mái ấm hiện có phòng học nhạc, phòng y tế, thư viện, phòng máy tính và khu vui chơi dành cho trẻ em. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại là niềm hạnh phúc lớn lao đối với những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi.

Em Y Biếu, một trong những trẻ đang sinh sống tại mái ấm, cho biết ngoài đi học, em còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động mình yêu thích như, chơi nhạc, học tiếng Anh, sinh hoạt tập thể. Những anh chị lớn cũng thường xuyên phụ các sơ chăm sóc các em nhỏ hơn.

“Con thấy ở đây rất vui. chúng con xem Mái ấm An Vũ như ngôi nhà thứ hai của mình, còn các sơ giống như mẹ mình," Y Biếu chia sẻ.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các sơ còn đặc biệt chú trọng giáo dục nhân cách, dạy các em biết yêu thương, sẻ chia và sống tử tế với mọi người xung quanh. Từ những em nhỏ mới vài tuổi cho đến các anh chị lớn đều có ý thức phụ giúp công việc chung, chăm sóc em nhỏ và giữ gìn vệ sinh nơi ở.

Điều khiến nhiều người xúc động là dù chỉ có 6 người thường trực chăm sóc 57 trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng mọi sinh hoạt tại mái ấm vẫn rất nền nếp và ngăn nắp. Từ hành lang, phòng ở đến khu sinh hoạt chung đều sạch sẽ, gọn gàng.

Chị Mai Thị Nho, thành viên nhóm thiện nguyện ở phường Đồng Xoài, cho biết mỗi khi sắp xếp được công việc, chị và các thành viên trong nhóm lại đến Mái ấm An Vũ để nấu ăn, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các cháu. Khi đến đây mới thấy các bé còn cần được quan tâm rất nhiều. Chị chỉ mong góp một phần nhỏ để các cháu có thêm bữa cơm ấm áp.

Từ những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhiều em tại Mái ấm An Vũ hôm nay đã trưởng thành, có việc làm ổn định, lập gia đình và tự xây dựng cuộc sống riêng. Với các sơ, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất sau hành trình nhiều năm yêu thương và chăm sóc những đứa trẻ không cùng huyết thống.

Gần 10 năm qua, Mái ấm An Vũ không chỉ là nơi cưu mang trẻ em cơ nhỡ mà còn là nơi gieo mầm hy vọng cho những phận đời kém may mắn. Ở nơi ấy, tình thân không được tạo nên bởi máu mủ ruột rà mà được vun đắp từ lòng nhân ái, sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện./.

