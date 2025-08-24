Trung vệ Bùi Tiến Dũng san sẻ yêu thương cùng Mái ấm gia đình Việt

Ngày 24/8, chương trình Mái ấm gia đình Việt chính thức khép lại 3 ngày ghi hình tại tỉnh Thanh Hóa, trao tặng hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cho 15 gia đình có trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Xuyên suốt các buổi ghi hình, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã thu hút hàng nghìn khán giả tại tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận, bất chấp đường xá xa xôi đến để theo dõi, cổ vũ tinh thần đồng thời mang theo những món quà ý nghĩa, chung tay sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các gia đình vượt qua khó khăn.

Bên cạnh sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả địa phương, các khách mời của chương trình là những người nổi tiếng cũng lắng nghe từng câu chuyện, sẻ chia và nỗ lực hết mình trong các phần thử thách để mang lại những phần thưởng giá trị cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh dàn khách mời là các ca sỹ, diễn viên… cầu thủ Bùi Tiến Dũng là gương mặt duy nhất đến từ lĩnh vực thể thao. Tại Mái ấm gia đình Việt, khán giả có cơ hội khám phá thêm một góc nhìn khác về "chiến binh" dũng mãnh trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam: Một Bùi Tiến Dũng gần gũi và giản dị trong đời thường.

Ở các phần thử thách, trung vệ sinh năm 1995 ướt đẫm mồ hôi khi cùng chương trình mang đến tiếng cười, hạnh phúc và niềm hy vọng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Trung vệ sinh năm 1995 nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang lại phần thưởng giá trị cho các hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BEE COMM)

Cùng tham gia chương trình với cầu thủ Bùi Tiến Dũng còn có những gương mặt nổi tiếng trong ngành giải trí như ca sỹ Ngô Lan Hương, siêu mẫu Hoàng Thùy hay diễn viên B Trần.

Các nghệ sỹ bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến sự đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả địa phương dành cho chương trình, đồng thời khẳng định Mái ấm gia đình Việt là một chương trình ý nghĩa, góp phần giải quyết những khó khăn cấp thiết của các gia đình đang cần sự hỗ trợ.

Vì tình hình thời tiết không thuận lợi, trời bắt đầu đổ mưa vào trưa 24/8, lo ngại ảnh hưởng của bão số 5 (cơn bão Kajiki) đổ bộ nên Ban Tổ chức quyết định hủy buổi ghi hình cuối cùng.

Đối với 3 gia đình không thể ghi hình vì thời tiết, nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Đồng thời, dời lịch tham gia chương trình của 3 gia đình trên sang đợt quay gần nhất tại miền Bắc.

Như vậy, tổng số tiền từ Tập đoàn Hoa Sen, Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home, Ống nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc là hơn nửa tỷ đồng (523 triệu đồng). Hơn 1,5 tỷ là tổng số tiền được các nghệ sỹ, mạnh thường quân và người dân địa phương chung tay quyên góp gửi đến các nhân vật.

Khép lại 3 ngày ghi hình tại tỉnh Thanh Hóa, chương trình Mái ấm gia đình Việt trao hơn 2 tỷ đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Bắc Trung Bộ. (Ảnh: BEE COMM)

Chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc./.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chung tay ủng hộ người dân vùng bão lũ Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để chuyển tới những đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 gây ra.