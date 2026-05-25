Liên đoàn Cờ Việt Nam cam kết hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Liên đoàn Cờ vua Thế giới

Về hai khóa học "Cờ vua trong Giáo dục" được tổ chức tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 liên quan đến văn bản yêu cầu tạm dừng, làm rõ các dấu hiệu bất thường về kinh phí của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE); Liên đoàn Cờ Việt Nam tối 24/5 đã thông tin chính thức như sau:

Về cơ cấu học phí và lệ phí, ngay từ khi triển khai, Ban Tổ chức đã công khai rõ ràng hai khoản phí độc lập tại cả hai khóa học. Trong số đó, khoản thứ nhất là học phí kèm lệ phí thi, bao gồm toàn bộ chi phí tổ chức lớp học như cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, điều hành lớp học và lệ phí thi (20 EUR/học viên) nộp cho Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE).

Khoản thứ hai là phí cấp chứng chỉ FIDE (50 EUR/học viên), chỉ áp dụng đối với học viên có nhu cầu nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu đánh giá của FIDE.

Tại Hải Phòng, khoản phí này tương ứng 1,5 triệu đồng/học viên; tại Thành phố Hồ Chí Minh là 2 triệu đồng/học viên, được điều chỉnh theo tỷ giá và chi phí chuyển khoản quốc tế. Như vậy, tổng nghĩa vụ tài chính với FIDE đối với mỗi học viên có nhu cầu cấp chứng chỉ là 70 EUR.

Về công tác thu-chi của các khóa học, khóa học tại Hải Phòng có 59 học viên; khóa học tại Thành phố Hồ Chí Minh có 60 học viên.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, học viên thực hiện chuyển khoản học phí vào tài khoản của ông Nguyễn Minh Thắng (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam và Phụ trách bộ môn Cờ, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam), người được Liên đoàn giao phụ trách điều hành và tiếp nhận kinh phí triển khai hai khóa học.

Ông Nguyễn Minh Thắng thực hiện các khoản thu-chi phục vụ công tác tổ chức lớp học và chuyển phần kinh phí còn lại về tài khoản của Liên đoàn Cờ Việt Nam sau khi quyết toán.

Các khoản thu-chi liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của Văn phòng Liên đoàn và được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Về nghĩa vụ tài chính với Liên đoàn Cờ vua Thế giới, Liên đoàn Cờ Việt Nam khẳng định đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính theo quy định.

Hiện nay, Liên đoàn Cờ vua Thế giới đã gửi hóa đơn đối với khóa học tại Hải Phòng với tổng số tiền 4.130 EUR. Liên đoàn đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện thanh toán khoản phí này. Đối với khóa học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn hiện đang chờ Liên đoàn Cờ vua Thế giới gửi hóa đơn để tiến hành các thủ tục thanh toán tiếp theo.

Theo quy định hiện hành tại Việt Nam, việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cần có đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp lệ từ phía đối tác. Vì vậy, quá trình thanh toán cần thời gian để hoàn tất đúng quy định tài chính và ngân hàng.

Liên đoàn Cờ Việt Nam cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi của học viên theo đúng quy định và mong muốn hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính với Liên đoàn Cờ vua Thế giới trong thời gian sớm nhất.

Với tinh thần cầu thị và minh bạch, Liên đoàn mong muốn thông tin đầy đủ, khách quan và chính xác tới công chúng và cộng đồng người yêu Cờ vua cả nước./.

Cờ vua dẫn đầu thành tích huy chương của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 Với màn trình diễn xuất sắc ở các nội dung thi đấu, đội tuyển Cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành 15 HCV, xếp nhất toàn đoàn và đóng góp lớn nhất vào thành tích chung tại ASEAN Para Games 13.

​