Indonesia đẩy mạnh du lịch thể thao, quảng bá “kinh tế địa chất”

Indonesia (đang tăng tốc chiến lược phát triển du lịch thể thao như một động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương và quảng bá hình ảnh quốc gia, thông qua chuỗi sự kiện “Geopark Run Series 2026-2027” sẽ diễn ra tại 4 công viên địa chất hàng đầu của nước này.

Bộ trưởng Du lịch Indonesia Widiyanti Putri Wardhana ngày 23/5 cho biết chuỗi giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn kết hợp quảng bá di sản địa chất, thúc đẩy du lịch bền vững và tạo thêm sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Theo bà Widiyanti, Indonesia đang hướng tới mô hình phát triển “du lịch trải nghiệm” gắn với thiên nhiên, sức khỏe và văn hóa bản địa, trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu ngày càng ưu tiên các hoạt động ngoài trời và những điểm đến xanh.

Chuỗi Geopark Run Series sẽ diễn ra từ tháng 8/2026 đến tháng 4/2027 tại 4 khu vực công viên địa chất nổi tiếng gồm Ijen, Minang, Ciletuh và Belitong — đều là các khu vực được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Jakarta kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút ít nhất 10.000 vận động viên và du khách, qua đó kích thích nhu cầu lưu trú, dịch vụ, vận tải, ẩm thực và tiêu dùng tại các địa phương đăng cai.



Giới phân tích cho rằng Indonesia đang tận dụng rất rõ xu hướng du lịch thể thao – lĩnh vực được Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) đánh giá hiện đóng góp khoảng 10% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong thập niên tới.

Đáng chú ý, việc lựa chọn các công viên địa chất làm địa điểm tổ chức phản ánh chiến lược mới của Indonesia trong phát triển “kinh tế địa chất” (geo-economy), biến các tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan độc đáo thành sản phẩm du lịch giá trị cao thay vì chỉ khai thác tài nguyên theo hướng truyền thống.

Các công viên địa chất của Indonesia không chỉ nổi tiếng về cảnh quan núi lửa, biển đảo và hệ sinh thái nhiệt đới mà còn gắn với các cộng đồng bản địa, văn hóa địa phương và đa dạng sinh học đặc sắc.

Vì vậy, Chính phủ Indonesia kỳ vọng chuỗi giải chạy sẽ tạo hiệu ứng quảng bá quốc tế mạnh mẽ, giúp nâng cao vị thế các điểm đến trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngoài mục tiêu tăng trưởng du lịch, chương trình còn hướng tới phát triển kinh tế cộng đồng thông qua việc thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ, sản phẩm thủ công, ẩm thực bản địa và các dịch vụ phục vụ du khách.

Trong những năm gần đây, Indonesia liên tục mở rộng chiến lược phát triển kinh tế biển và du lịch bền vững nhằm giảm phụ thuộc vào khai khoáng và xuất khẩu nguyên liệu thô.

Việc kết hợp thể thao, sinh thái và di sản địa chất được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng ngành du lịch có giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường hơn trong dài hạn./.

