Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản: Điểm chạm của ký ức và hiện tại

Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 22 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An tổ chức đã chính thức mở màn vào ngày 22/5. Sự kiện đem đến một không gian văn hóa đa sắc màu, kết nối những giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại.

Cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện.

Hội An là vùng đất di sản giàu truyền thống, từng là thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ 16 và 17, nơi những cánh buồm từ khắp bốn phương hội tụ. Hơn 400 năm trước, những thương nhân Nhật Bản đã vượt biển đến đây bằng khát vọng giao thương, mang theo cả văn hóa và tinh thần của dân tộc mình.

"Đây không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại; là sự tiếp nối của hành trình lịch sử kéo dài hơn bốn thập kỷ giữa hai dân tộc; là dịp để tất cả chúng ta cùng nhìn lại những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần hữu nghị đã được vun đắp bền bỉ qua nhiều thế hệ" bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.

Tái hiện đám cưới lịch sử của Công nữ Ngọc Hoa (người Nhật gọi bằng tên thân mật là Công chúa Anio) và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngày khai mạc là lễ tái hiện đám cưới lịch sử của Công nữ Ngọc Hoa (người Nhật gọi bằng tên thân mật là Công chúa Anio) và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro.

Hình ảnh đoàn rước dâu rực rỡ sắc màu di chuyển qua những góc phố cổ rêu phong, hòa trong tiếng nhạc truyền thống đã mang lại cho người xem nhiều cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào về một dòng chảy giao lưu văn hóa lâu đời.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông ITO Naoki bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến mối giao lưu từ 400 năm trước được tái hiện sinh động, đồng thời khẳng định cam kết của Chính phủ Nhật Bản trong việc thúc đẩy mối liên kết văn hóa sâu sắc giữa hai nước.

Triển lãm búp bê Nhật Bản tại khu vực phố cổ Hội An là điểm nhấn văn hoá độc đáo, thu hút người dân và du khách tham quan. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Giao thoa văn hóa truyền thống và đương đại

Lễ hội không chỉ đưa du khách trở về với những hoài niệm lịch sử, không khí lễ hội năm nay còn được tiếp thêm sự mới mẻ thông qua các không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng và triển lãm nghệ thuật đương đại. Nổi bật trong số đó là sự xuất hiện của dòng đồ chơi nghệ thuật mang tên Baby Sumoco.

Đây là một điểm nhấn thú vị, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ khi kết hợp hình tượng võ sĩ Sumo truyền thống Nhật Bản với sự uyển chuyển của vũ công Ballet phương Tây. Đằng sau tạo hình ngộ nghĩnh của nhân vật Baby Sumoco là một thông điệp xã hội đầy tính nhân văn: "Knock out body shaming" (Đánh bại mọi định kiến về ngoại hình).

Chị Phạm Đào Thanh Nhi, Giám đốc Marketing của thương hiệu Baby Sumoco cho biết, tác giả muốn thông qua sự đối lập tinh tế này để nhắc nhở mọi người gạt bỏ những phán xét tiêu cực, tự tin là chính mình và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Chị Phạm Đào Thanh Nhi (bên trái), Giám đốc Marketing thương hiệu Baby Sumoco. Ông ITO Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Phu nhân (bên phải). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự hiện diện của những làn sóng nghệ thuật đương đại đã giúp lễ hội không bị giới hạn trong khuôn khổ truyền thống, mà trở thành một không gian đối thoại văn hóa cởi mở, gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Kỳ vọng đón 1 triệu du khách

Sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách đối với Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản nhiều năm qua là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của các hoạt động văn hóa, di sản tại phố cổ Hội An.

Theo thống kê, trong năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 860.000 lượt khách du lịch từ Nhật Bản. Việc tổ chức thành công, bài bản những lễ hội văn hóa quy mô lớn được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng để duy trì và thúc đẩy đà tăng trưởng này.

Chia sẻ về triển vọng hợp tác phát triển du lịch, Đại sứ ITO Naoki khẳng định: "Chúng tôi hy vọng rằng lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam sẽ đạt mốc 1 triệu người trong vòng 2 đến 3 năm tới. Khi lễ hội tại Hội An được tổ chức thành công, người dân Nhật Bản biết đến nhiều hơn, sức hấp dẫn của Hội An sẽ ngày càng được hiểu rõ, từ đó thu hút dòng khách từ Nhật Bản cũng như thế giới đổ về đây".

Giao lưu nghệ thuật Hội An - Nhật Bản được tổ chức ngay khu vực đi bộ của phố cổ Hội An đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách mỗi dịp Lễ hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự kết hợp hài hòa giữa việc gìn giữ di sản quá khứ và nhịp đập của thời đại không chỉ thắt chặt tình hữu nghị bền chặt mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững cho khu vực miền Trung./.