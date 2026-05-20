Ngành du lịch yêu cầu “siết” các hoạt động ra nước ngoài “tiềm ẩn nguy cơ”

Các đơn vị lữ hành không tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc bao che dưới bất kỳ hình thức nào đối với các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để xuất cảnh trái mục đích, cư trú, lao động bất hợp pháp hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ở nước ngoài.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong văn bản mà Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nhằm tăng cường quản lý đối với hoạt động du lịch ra nước ngoài.

Cục ghi nhận thời gian qua hoạt động “outbound” - gửi du khách ra nước ngoài không ngừng phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, học tập và trải nghiệm của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Cục Du lịch Quốc gia đánh giá thực tế vẫn còn phát sinh một số trường hợp công dân lợi dụng hoạt động du lịch để xuất cảnh không đúng mục đích, cư trú hoặc lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách du lịch, uy tín của doanh nghiệp lữ hành và hình ảnh du lịch Việt Nam.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, bảo đảm hoạt động đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài được tổ chức đúng quy định pháp luật, an toàn, văn minh, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nghiêm túc triển khai một số nội dung.

Cục Du lịch yêu cầu doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và trưởng đoàn trong việc quản lý đoàn khách.

Trước hết, Cục yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về du lịch, xuất cảnh nhập cảnh và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức hoạt động đưa khách du lịch ra nước ngoài đúng phạm vi kinh doanh được cấp phép, đúng mục đích theo chương trình du lịch đã đăng ký.

Doanh nghiệp cần tăng cường công tác quản lý khách du lịch trước, trong và sau chương trình du lịch; chủ động rà soát thông tin khách hàng, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý hồ sơ, hợp đồng du lịch, lịch trình tour; kịp thời nhận diện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao hoặc lợi dụng hoạt động du lịch để xuất cảnh trái mục đích.

Cần nâng cao trách nhiệm của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và trưởng đoàn trong việc quản lý đoàn khách; thường xuyên theo dõi tình hình đoàn khách trong suốt quá trình thực hiện chương trình du lịch; chủ động phối hợp với đối tác nước ngoài và cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho khách du lịch chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại; tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, an ninh, trật tự, văn hóa ứng xử và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia chương trình du lịch nước ngoài.

Thái Lan là một trong những điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam.

Khi phát sinh vụ việc liên quan đến khách du lịch Việt Nam ở nước ngoài, Cục đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan chức năng sở tại và các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc; kịp thời báo cáo về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và cơ quan chức năng liên quan để phối hợp theo dõi, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Cục yêu cầu thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro, nâng cao trách nhiệm pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, lành mạnh, bảo vệ uy tín, hình ảnh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế./.

