Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch: Đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo ngành tiếp tục góp ý về việc xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.”

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh lưu ý cần làm rõ đặc thù của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính lan tỏa cao nhưng cũng chịu tác động mạnh từ bối cảnh bên ngoài. Do đó, phải tăng cường tính chủ động trong dự báo, xây dựng các kịch bản ứng phó, đồng thời đề xuất các cơ chế phối hợp liên ngành, giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Cần đột phá trong bối cảnh mới

Bộ trưởng nhấn mạnh Đề án được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị; đồng thời bám sát bối cảnh mới, yêu cầu mới của quá trình phát triển kinh tế, xã hội để xây dựng Đề án, và đề xuất Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới về phát triển du lịch trong giai đoạn tới.

Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách và tổng thu, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế tổng hợp, thúc đẩy xuất khẩu tại chỗ, tiêu dùng, dịch vụ, hàng không, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, đầu tư hạ tầng; tạo việc làm và sinh kế cho người dân; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch vẫn còn nhiều hạn chế như nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch ở một số cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp chưa đầy đủ; chất lượng sản phẩm du lịch còn hạn chế, thiếu đa dạng và chiều sâu; cơ cấu thị trường khách chưa thực sự bền vững; công tác quản lý điểm đến còn bất cập; xúc tiến quảng bá chưa đáp ứng yêu cầu; doanh nghiệp thiếu năng lực cạnh tranh; chất lượng môi trường du lịch, an toàn và an ninh tại một số điểm đến chưa đáp ứng yêu cầu.

Chương trình nghệ thuật tại Ngày Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ EXPO Osaka 2025, góp phần quảng bá văn hóa, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Trong khi đó, sau gần 10 năm triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW, bối cảnh xã hội hiện nay đã thay đổi nhiều, đặt ra những yêu cầu mới đối cho toàn ngành. Vì vậy, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng Đề án cần làm rõ những nội dung kế thừa từ Nghị quyết 08 còn nguyên giá trị, đồng thời bổ sung các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mới có tính đột phá, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế

Về định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, Đề án đề xuất một số quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, trong đó nhấn mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quốc gia, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Đề án cũng xác định phát triển du lịch theo hướng hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - sáng tạo - số - xanh - hội nhập hiệu quả, vừa là ngành kinh tế mũi nhọn dẫn dắt tăng trưởng, vừa là không gian tích hợp và lan tỏa giá trị văn hóa, di sản và con người Việt Nam; Phát triển du lịch theo mô hình giá trị cao, chuyển mạnh sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng suất, dựa trên tư duy quản trị hiện đại, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo...

So với Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết Đề án đã kế thừa những giá trị còn nguyên vẹn của Nghị quyết số 08, đồng thời bổ sung các điểm mới quan trọng, thể hiện tư duy đột phá và phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Theo đó, về tư duy phát triển, Cục trưởng cho rằng du lịch cần được đặt ở vị trí trung tâm trong tổng thể phát triển một hệ sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - sáng tạo - số - xanh - hội nhập. Du lịch có sự gắn kết chặt chẽ với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia.

Trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước cho thấy nỗ lực chuyển đổi số của ngành du lịch. (Ảnh: TTXVN)

“Một điểm nhấn quan trọng là chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh được xác định là đột phá chiến lược, trở thành năng lực cốt lõi tạo ra giá trị gia tăng. Phát triển du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu được đặt thành yêu cầu xuyên suốt...,” Cục trưởng cho biết.

Để đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo Thứ trưởng Hồ An Phong, cần chú trọng những giải pháp về huy động nguồn lực trong nước và quốc tế đầu tư cho hạ tầng phát triển du lịch; phát huy vai trò các trung tâm du lịch làm động lực cho liên kết vùng; khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch biển đảo; đổi mới xúc tiến quảng bá trong đó phát huy vai trò của Bộ dẫn dắt xúc tiến hình ảnh du lịch quốc gia, thu hút sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp để quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ cụ thể; phát triển kinh tế đêm với động lực từ du lịch...

Nhiều ý kiến cũng cho rằng nội dung dự thảo Đề án cần nhấn mạnh đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò lan tỏa của du lịch đối với các ngành, lĩnh vực liên quan./.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp từ 10% GDP trở lên và tiến tới khoảng 14% GDP; đón từ 45-50 triệu lượt khách quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam gia nhập nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm tiêu dùng, nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ quốc tế mới của châu Á. Theo đó, Đề án đề xuất 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: (1) Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch; (2) Hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch; (3) Phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; (4) Cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; (5) Đột phá công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam; (6) Phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới; (7) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; (8) Đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

