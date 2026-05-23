Khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình 2026: Hành trình di sản qua các thời đại

Tối 23/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề "Hành trình di sản qua các thời đại." Sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn nhằm thúc đẩy sự bứt phá mạnh mẽ cho ngành du lịch Cố đô. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đồng thời là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 "Nét họa ngàn năm," Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đa dạng khác, Ninh Bình mong muốn mang đến cho du khách một không gian trải nghiệm đa sắc màu, sinh động, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi di sản được tiếp nối bằng sự sáng tạo và đổi mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình 2026. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, Tuần Du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên mang đậm bản sắc riêng của vùng đất Cố đô, được tổ chức vào đúng thời điểm đẹp nhất trong năm - khi những cánh đồng lúa Tam Cốc bước vào mùa chín vàng rực rỡ. Từ đó đã hình thành và lan tỏa thương hiệu "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" - một biểu tượng độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với nhịp sống lao động của con người, tạo nên bức tranh sống động giữa non nước hữu tình.

Các hoạt động: Nghi lễ rước sản vật, hoạt động tái hiện đời sống nông nghiệp, các chương trình nghệ thuật dân gian... chính là sự kế thừa và phát huy các nghi lễ nông nghiệp truyền thống, thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên, với các bậc tiền nhân và các vị thần nông. Đó cũng là thông điệp về sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên, sự gắn kết giữa các vùng miền của cả nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam trường tồn cùng thời gian.

Chương trình khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình quy tụ gần 200 nghệ sỹ, diễn viên tham gia. Xuyên suốt đêm diễn, khán giả được dẫn dắt qua một hành trình nghệ thuật trọn vẹn gồm 3 chương với nội dung đặc sắc: Huyền thoại Tam Cốc; Khám phá và trải nghiệm; Ninh Bình, điểm đến của thế giới./.

