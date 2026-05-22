HĐND thành phố Huế thông qua mức phí tham quan di tích Hải Vân Quan

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất diễn ra chiều 22/5, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan.

Mức thu phí áp dụng thống nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài là 70.000 đồng/người/lượt.

Công dân Việt Nam được miễn phí tham quan trong mồng 1 Tết Nguyên đán và một số ngày lễ trọng đại của thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng cũng như của đất nước.

Ngoài ra, các đối tượng như người khuyết tật, người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, trẻ em, học sinh, sinh viên, các tổ chức và cá nhân đến nghiên cứu, hợp tác… được miễn, giảm phí khi tham quan di tích Hải Vân Quan.

Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế nhận định Hải Vân Quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia, ở trên đỉnh đèo Hải Vân. Đây là di tích có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự, gắn với vương triều Nguyễn. Tuy nhiên, trong thời gian dài không được thường xuyên trùng tu, bảo tồn, di tích đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, năm 2019, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp thực hiện Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Đến nay, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Di tích được áp dụng cơ chế quản lý luân phiên 3 năm một lần giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng; trong đó, thành phố Huế thực hiện quản lý trước, từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích Hải Vân Quan là cần thiết, phù hợp tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, sửa chữa thường xuyên, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế Phạm Đức Tiến cho biết kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố; tạo cơ sở pháp lý, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực, thúc đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đây cũng là bước khởi đầu thể hiện quyết tâm đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế cũng xem xét, quyết định 22 nội dung trọng tâm thuộc 4 nhóm vấn đề lớn gồm: điều hành, phân bổ và huy động nguồn lực phát triển với các nội dung về đầu tư công, ngân sách, đất đai, hạ tầng và sử dụng rừng; cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách và quản lý nhà nước liên quan đến phí, chế độ chi, khoa học công nghệ, tư pháp; an sinh xã hội, phát triển con người và bảo tồn văn hóa với các chính sách hỗ trợ việc làm, người có công, nghệ nhân, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt; cùng các nội dung về quốc phòng-an ninh, tổ chức dân quân thường trực, giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Dịp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa IX đã thảo luận, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng như chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1 (đợt 2 và đợt 3) tại xã Hưng Lộc; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Huế./.

