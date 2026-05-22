HLV Pep Guardiola thông báo chia tay Manchester City

Mối lương duyên kéo dài 10 năm giữa Pep Guardiola là Manchester City đang dần đi đến hồi kết khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thông báo chia tay vào mùa Hè này.

"Chúng ta đã có quãng thời gian tuyệt vời. Đừng hỏi tôi lý do rời đi. Không có lý do gì cả, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết đã đến lúc. Không gì là mãi mãi, nếu có, tôi đã ở lại đây rồi. Điều tồn tại mãi mãi sẽ là cảm xúc, con người, ký ức và tình yêu tôi dành cho Man City," huấn luyện viên Pep Guardiola nói lời chia tay.

"Chúng tôi đã làm việc. Chúng tôi đã chịu đựng. Chúng tôi đã chiến đấu. Và chúng tôi làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Cách của chúng tôi."

"Hãy nhớ vụ tấn công Manchester Arena, khi thành phố này cho cả thế giới thấy sức mạnh thực sự như thế nào? Không phải giận dữ. Không phải sợ hãi. Mà là tình yêu. Là cộng đồng. Là sự đoàn kết. Một thành phố đoàn kết," Pep nhắc đến nhiều ký ức đặc biệt cùng người hâm mộ.

Guardiola cũng xúc động khi nhắc tới biến cố mẹ của ông qua đời trong đại dịch COVID-19. "Hãy nhớ việc tôi mất mẹ trong thời kỳ COVID-19 và cảm nhận tình cảm mà câu lạc bộ mang lại cho tôi. Người hâm mộ, nhân viên đội bóng, người dân Manchester, các bạn đã cho tôi sức mạnh khi tôi cần nhất."

"Các cầu thủ sẽ không quên - từng khoảnh khắc, từng giây phút, tôi, ban huấn luyện, câu lạc bộ này, tất cả mọi thứ. Những gì chúng tôi làm được là vì tất cả các bạn. Và các bạn thực sự phi thường. Vậy nên khi thời gian của tôi khép lại, hãy vui lên. Mọi thứ thực sự quá tuyệt vời."

Về phía Man City, đội bóng cho biết Pep Guardiola sẽ rời ghế huấn luyện viên trưởng nhưng sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với City Football Group trong vai trò đại sứ toàn cầu, tham gia cố vấn chuyên môn cho các câu lạc bộ trong hệ thống và hỗ trợ các dự án phát triển bóng đá.

Man City đã giành đến 20 danh hiệu dưới thời Pep Guardiola. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Man City, Khaldoon Al Mubarak cũng đã dành những lời tri ân sâu sắc, khẳng định Pep Guardiola đã tạo nên cuộc cách mạng, định hình một kỷ nguyên mới cho Manchester City.

"Trong suốt 10 năm qua, sự trung thực và niềm tin là nền tảng cho mọi điều chúng tôi cùng Pep trải qua. Hôm nay, quyết định đúng đắn là Pep kết thúc hành trình của mình với tư cách huấn luyện viên Man City," Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tri ân.

"Đã có những thời điểm Pep hoàn toàn có thể dừng lại và như thế cũng là đủ. Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy luôn tìm ra nguồn năng lượng mới để tiếp tục chiến thắng và mang lại thành công."

Pep Guardiola đến với Manchester City vào mùa hè năm 2016. Tại Etihad, ông giúp mang đến thành công cho đội bóng không chỉ ở giải quốc nội mà cả đấu trường châu lục.

10 năm gắn bó với Man City, ông mang về tổng cộng 20 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm: 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 2 FA Cup, 5 League Cup, 1 FIFA Club World Cup cùng hàng loạt Siêu cúp quốc nội và quốc tế.

Man City dưới thời Pep Guardiola cũng đã thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử như mùa giải Premier League cán mốc 100 điểm, cú ăn ba lịch sử mùa 2022-23 và đặc biệt là chuỗi 4 chức vô địch Premier League liên tiếp.

Đỉnh cao của Man City-Pep Guardiola là cú ăn 5 lịch sử với các danh hiệu Premier League, Cup FA, Ngoại hạng Anh, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup vào năm 2023./.

