Tối 23/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Giải Vô địch Vật các lứa tuổi châu Á năm 2026.

Giải Vô địch Vật các lứa tuổi châu Á năm 2026 diễn ra từ ngày 23/5 đến 9/6 tại Cung Thể thao Tiên Sơn và Công viên Biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Giải đấu quy tụ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 900 vận động viên tham dự, tranh tài ở bốn nội dung gồm vật tự do, vật cổ điển, vật nữ và vật bãi biển U17. Đội tuyển vật Việt Nam đăng ký tham dự các hạng cân dành cho nhóm tuổi U23 và U17 nam, nữ và phấn đấu đạt thành tích tốt nhất.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, nội dung thi đấu U23 nam vật cổ điển theo các hạng cân từ 55kg đến 130kg. Nội dung vật tự do nam theo các hạng cân từ 57kg đến 125kg. Các nội dung dành cho vật tự do nữ từ 50kg đến 76kg. Đối với U17, hạng cân vật cổ điển nam từ 45kg đến 80kg. Vật tự do nam từ 45kg đến 80kg. Vật tự do nữ từ 40kg đến 73kg.

Giải Vô địch Vật các lứa tuổi châu Á năm 2026 đánh dấu cột mốc mới của vật Việt Nam khi chỉ một năm sau tấm huy chương Vàng lịch sử của đô vật Phạm Huỳnh Minh Hiệu tại Vũng Tàu 2025, Việt Nam tiếp tục đăng cai Giải vô địch vật bãi biển châu Á U17.

Điểm nhấn của giải là chuỗi sự kiện kéo dài 18 ngày liên tiếp với hàng loạt hạng mục thi đấu cấp châu lục của Liên đoàn Vật thế giới (UWW) như U23, U17, vật bãi biển, Grappling, Pankration và MMA nghiệp dư. Đây được xem là giai đoạn đăng cai các sự kiện UWW dày đặc nhất từng được tổ chức tại châu Á.

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tào Viết Hải cho biết, việc Đà Nẵng liên tiếp đăng cai các giải đấu vật cấp châu lục và thế giới không chỉ khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam và thành phố mà còn thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao thành tích cao và định hướng hội nhập quốc tế của địa phương.

Cách đây hai tuần, Đà Nẵng đã tổ chức thành công Giải Vô địch Vật bãi biển thế giới năm 2026, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về công tác tổ chức, tinh thần hiếu khách và môi trường thể thao chuyên nghiệp. Thành công này tiếp tục tạo động lực để thành phố đăng cai Giải Vô địch Vật các lứa tuổi châu Á năm nay./.

