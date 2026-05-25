Giá vàng bật tăng trở lại lên mức 4.575,30 USD/ounce

Giá vàng thế giới sáng 25/5 bật tăng trở lại khi xuất hiện tín hiệu Mỹ và Iran tiến gần tới một thỏa thuận có thể mở lại eo biển Hormuz, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát.

Giá vàng giao ngay tăng 1,5% lên mức 4.575,30 USD/ounce vào lúc 8 giờ 11 phút sáng tại Singapore. Giá bạc cũng tăng 4% lên 78,53 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium đồng loạt đi lên. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot, thước đo sức mạnh đồng USD, giảm 0,2%. Phản ứng của thị trường vàng trước thông tin này vẫn được đánh giá là “tương đối hạn chế.”

Chuyên gia Justin Lin thuộc Global X ETFs tại Sydney nhận định rằng thị trường đã chứng kiến nhiều lần tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng không mang lại kết quả.

Do vậy, các nhà đầu tư vẫn dè dặt, họ muốn thấy những minh chứng cụ thể về sự hợp tác từ Iran trước khi xác nhận xu hướng tăng của thị trường và giảm kỳ vọng lạm phát.

Dù vậy, vàng vẫn giảm khoảng 13% kể từ khi xung đột bắt đầu hồi cuối tháng 2/2026. Giá năng lượng leo thang đã khiến thị trường tiền tệ gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng do kim loại quý này không sinh lãi. Trong bối cảnh Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh vừa nhậm chức, thị trường đang chờ đợi những tín hiệu về quan điểm kinh tế của ông.

Tại Việt Nam, lúc 8 giờ 10 phút sáng 25/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức



158,50-161,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 25/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Tại Việt Nam, ngày 25/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 159,00-162,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).



