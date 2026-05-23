Với mục tiêu nhằm tôn vinh sản phẩm OCOP, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp nông thôn và giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thành phố Đồng Nai, ngày 23/6, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản" và trao giấy chứng nhận OCOP đợt 2 năm 2025.

Lễ công bố sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2025 nhằm giới thiệu và chia sẻ thông tin đến các quý khách hàng, các doanh nghiệp, đối tác được biết để tiếp tục thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm OCOP, nông đặc sản chất lượng cao của tỉnh nhà; đây đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã củng cố và khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chương trình OCOP tạo động lực quan trọng cho chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Lũy kế đến nay, toàn thành phố có 451 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận, thuộc 274 chủ thể sản xuất; trong đó 351 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 89 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 11 sản phẩm đạt OCOP 5 sao.

Tại Hội nghị, các chủ thể OCOP, các doanh nghiệp của thành phố Đồng Nai được trực tiếp tiếp cận, tìm kiếm cơ hội tiêu thụ hàng hóa nông lâm thủy sản vào các hệ thống phân phối bán lẻ trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị còn là diễn đàn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường sản xuất, kinh doanh hàng nông lâm thủy sản tại Đồng Nai.

Lấy tiêu chí sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, Hợp tác xã điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch (xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai) ngày càng có uy tín và được các doanh nghiệp từ Ấn Độ, Hà Lan, Đức… đến tận vườn thu mua.

Chị Thị Khưi, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, việc trồng điều hữu cơ tại hợp tác xã được thực hiện nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế, từ khâu cải tạo đất, sử dụng phân bón sinh học và kiểm soát dịch bệnh bằng các biện pháp thân thiện với môi trường, đảm bảo chất lượng hạt điều xuất khẩu…

Trong đợt này, sản phẩm rau nhíp xen điều của Hợp tác xã điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Với diện tích 20 ha, sản phẩm của Hợp tác xã được tiêu thụ tại các nhà hàng ở Tây Nguyên, các nhà hàng… Hợp tác xã sẽ mở rộng diện tích sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu sản phẩm yến tại thị trường trong nước và tham gia tốt thị trường xuất khẩu.

Các cơ sở, doanh nghiệp cần hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến sơ chế, chế biến và phân phối bằng sự uy tín, chất lượng với mục tiêu chung góp phần đưa tổ yến Đồng Nai vươn xa cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai Lê Thị Ánh Tuyết, ngành nông nghiệp những năm qua được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của thành phố Đồng Nai.

Năm 2025, xuất khẩu nông sản Đồng Nai đã đạt được những con số ấn tượng đối với các mặt hàng chủ lực như: Xuất khẩu sản phẩm từ hạt điều trị giá gần 2,8 tỷ USD, càphê gần 1,6 tỷ USD, cao su hơn 1,3 tỷ USD, gỗ và các sản phẩm từ gỗ gần 1,7 tỷ USD…

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Đồng Nai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; việc ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa mạnh; thị trường tiêu thụ đôi khi chưa ổn định.

Để khắc phục điều này, Đồng Nai xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là nhiệm vụ quan trọng; trong đó, thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và bảo quản sau thu hoạch; quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường./.

